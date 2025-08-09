Η Ρωσία, περιφερειακή δύναμη στον Καύκασο, χαιρέτισε επιφυλακτικά σήμερα τη συνάντηση των ηγετών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν στην Ουάσινγκτον, που κατέληξε σε ένα σχέδιο συμφωνίας για να τεθεί τέλος σε δεκαετίες εχθρότητας, και το οποίο χαρακτηρίστηκε «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η Αρμενία, με τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της να είναι χριστιανοί, και το Αζερμπαϊτζάν, με την πλειοψηφία του πληθυσμού της να είναι μουσουλμάνοι, αναμετρήθηκαν σε δύο πολέμους για τα σύνορά τους και για το καθεστώς των εθνοτικών θυλάκων που βρίσκονται στα αντίστοιχα εδάφη τους.

Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι συνομιλίες δεν κατέληγαν σε κάποιο αποτέλεσμα. Την Παρασκευή, οι ηγέτες τους δεσμεύτηκαν στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, να «σταματήσουν οριστικά» την εδαφική τους διένεξη.

Πως σχολίασε η Ρωσία την εμπλοκή των ΗΠΑ στην συνθήκη ειρήνης

«Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνευτικού προγράμματος», σχολίασε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «θετική».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι οι περιφερειακές χώρες θα πρέπει να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις με την υποστήριξη γειτονικών χωρών όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία.

Η Μόσχα, η οποία έχει επίσης εντείνει εδώ και χρόνια τις διπλωματικές προσπάθειες για τις σχέσεις μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, υπογράμμισε ωστόσο, την ανάγκη οι χώρες αυτές να έχουν «απευθείας διάλογο, χωρίς εξωτερική βοήθεια».

«Η εμπλοκή μη περιφερειακών παραγόντων πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του ειρηνευτικού προγράμματος και να μην δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες», προειδοποίησε το ρωσικό υπουργείο προσθέτοντας ότι ελπίζει να αποφευχθεί η «ατυχής εμπειρία» της επίλυσης συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή υπό την ηγεσία της Δύσης.