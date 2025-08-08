Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν αναμένεται να φιλοξενήσει σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια συνάντηση που χαρακτήρισε «ιστορική σύνοδο ειρήνης» παρόντος του ιδίου και με στόχο τον τερματισμό των επί δεκαετίες εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, για την κυριαρχία σε εδάφη που διεκδικούν και οι δύο πλευρές.

«Πολλοί ηγέτες επιχείρησαν να βάλουν τέλος στον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι που αυτό επιτεύχθηκε τώρα, χάρη στον ‘ΤΡΑΜΠ’», θριαμβολόγησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Τραμπ μέσω του Truth Social, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ «θα με συνοδεύσουν στον Λευκό Οίκο για μια επίσημη τελετή υπογραφής της Ειρήνης», έγραψε.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα υποδεχθεί αρχικά τους δύο ηγέτες χωριστά και θα υπογράψει με καθέναν μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη χώρα τους, πριν από την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας που θα πραγματοποιηθεί στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:14 ώρα Ελλάδας).

Ο διάδρομος Τραμπ

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο αρμενικό έδαφος, ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία» ή TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Και το Reuters αναφέρει ότι ο Τραμπ εξασφάλισε αποκλειστικά δικαιώματα για τις ΗΠΑ να αναπτύξουν τον διαμετακομιστικό διάδρομο Zangezur που συνδέει την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Αρμενίας.

BREAKING: Reuters reports that Trump has secured exclusive rights for the U.S. to develop the Zangezur transit corridor connecting Turkey and Azerbaijan through Armenia as part of a new peace framework between Armenia and Azerbaijan. The Trump Route for International Peace and… pic.twitter.com/PPQO7hjygX — Visegrád 24 (@visegrad24) August 7, 2025

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Το Ερεβάν επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός της Αρμενίας θα έχει συνομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο «για την ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στην Αρμενία και τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η αρμενική κυβέρνηση πρόσθεσε πως μια «τριμερής σύνοδος (…) με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αζέρο πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί επίσης για να συμβάλει στην ειρήνη, την ολοκλήρωση και την οικονομική συνεργασία στην περιοχή».