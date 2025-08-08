Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το Ισραήλ κινδυνεύει να επισκιάσει την ίδια του την ίδρυση το 1948 εάν εξυψώσει εκείνους που ενορχηστρώνουν τον λιμό και την εθνοκάθαρση στη Γάζα και η κοινωνία του διολισθήσουν στον δημαγωγισμό και τον αυταρχισμό.

Αυτό αναφέρει ο Economist σε κεντρικό του άρθρο καθώς το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλάβει ο στρατός τη Γάζα και να αφοπλίσει τη Χαμάς.

«Σήμερα, το ιδρυτικό όραμα του Ισραήλ και οι νόμοι του πολέμου δέχονται επίθεση στη Γάζα. Στο βομβαρδισμένο και έρημο τοπίο της, η τύχη και των δύο κρέμεται από μία κλωστή» αναφέρεται στο δημοσίευμα. «Το Ισραήλ γεννήθηκε μέσα στη βία και από τότε παλεύει με την αντίφαση ανάμεσα στη διατήρηση των καθολικών δικαιωμάτων και τον ρόλο του ως πατρίδα ενός λαού σε μια αμφισβητούμενη γη».

Αν και ο τερματισμός του Ψυχρού Πολέμου γέννησε την ελπίδα ότι οι ηγέτες που παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο θα λογοδοτούσαν, ο Economist υπογραμμίζει ότι η Γάζα δείχνει πώς αυτό το όραμα καταρρέει.

«Αυτή η αποτυχία, όμως, δεν απαλλάσσει το Ισραήλ από την υποχρέωση να απαντήσει για τις πράξεις του στη Γάζα, περιλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Μάλιστα, τα θεμέλιά του ως φιλελεύθερη δημοκρατία επιβάλλουν να το πράξει» αναφέρει.

Κάτι πάει στραβά με τους Ισραηλινούς

Για το βρετανικό μέσο «κάτι έχει πάει πολύ στραβά στη Γάζα» καθώς ο αρχικός δίκαιος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς «έχει μετατραπεί σε θάνατο και καταστροφή βιβλικών διαστάσεων».

Το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας είναι σε ερείπια, εκατομμύρια άμαχοι έχουν εκτοπιστεί και δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί. Κι όμως, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν μπορεί να σταματήσει. Αυτή την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι θέλει να καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα. Όμως η Χαμάς δεν αποτελεί πλέον στρατιωτική απειλή, επομένως ο πόλεμος δεν έχει στρατηγική και η συνέχισή του δεν είναι πια δίκαιη.

Ακόμη χειρότερα, η κυβέρνηση του Ισραήλ, παρά τα καθήκοντά της ως δύναμη κατοχής, χρησιμοποίησε τη διανομή τροφίμων προς αμάχους ως όπλο κατά της Χαμάς.

Αυτό συνεχίστηκε ακόμη και όταν, όπως είχε προβλεφθεί, οδήγησε σε λιμοκτονία και στον θάνατο απελπισμένων ανθρώπων που περίμεναν στην ουρά για μερίδες επιβίωσης.

Εφαρμόζει εθνοκάθαρση

Το βρετανικό δημοσίευμα, υποστηρίζει πως το Ισραήλ εφαρμόζει επίσης εθνοκάθαρση, καθώς συγκεντρώνει αμάχους σε θύλακες ενώ ισοπεδώνει συστηματικά τα σπίτια τους,

Ωστόσο, το εβραϊκό κράτος είναι δημοκρατία και γι’ αυτό θα έπρεπε να τηρεί υψηλότερα πρότυπα από τρομοκράτες, πολέμαρχους και δικτάτορες, σύμφωνα με τον Economist.

O Economist δεν πιστεύει στην δύναμη του Διεθνούς Δικαίου, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις δεν αναγνωρίζουν τα διεθνή δικαστήρια και οι αποφάσεις δεν μπορούν να αποτρέψουν άμεσα τα εγκλήματα πολέμου.

Την ίδια στιγμή μάλιστα, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και λογοδοσία μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. «Το Ανώτατο Δικαστήριο και ο γενικός εισαγγελέας είναι μπλεγμένοι σε μια εσωτερική διαμάχη εξουσίας με τον Νετανιάχου. Όταν πρόκειται να επικρίνουν την κυβέρνηση για τη Γάζα, απουσιάζουν» υπογραμμίζει.

Στη συνέχεια μάλιστα, το βρετανικό δημοσίευμα διαψεύδει όσους Ισραηλινούς νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν τώρα και στη συνέχεια να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με τη Δύση αργότερα.

«Η εικόνα του Ισραήλ είναι ζοφερή στην Ευρώπη και αλλάζει και στις ΗΠΑ, τόσο μεταξύ Δημοκρατικών όσο και στη δεξιά πτέρυγα του MAGA. Αν το Ισραήλ μετατραπεί σε εθνο-εθνικιστικό κράτος που θα προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και θα καταπνίξει τον λαό της, η βία δεν θα σταματήσει» λέει.

Τέλος, ο Economist προειδοποιεί ότι δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν θα έχει καμία διάθεση να δικάσει τους υπεύθυνους για τα εγκλήματα στη Γάζα, «μια πιο διεισδυτική διαπίστωση που προκύπτει από τις Συμβάσεις της Γενεύης είναι ότι τα κράτη που παραβιάζουν τους νόμους του πολέμου χωρίς ντροπή ή λογοδοσία δεν βλάπτουν μόνο τα θύματά τους, αλλά βλάπτουν και τον εαυτό τους».