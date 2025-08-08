Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε την κατασκευή κρεμαστής γέφυρας προϋπολογισμού 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία. Η ιδέα της οδικής σύνδεσης του χωριού Σαν Τζιοβάνι στην Καλαβρία με τη Μεσίνα στη Σικελία υπάρχει εδώ και αιώνες – η γέφυρα με μήκος 3,6 χιλιόμετρα θα είναι η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έθεσε το θέμα ως προτεραιότητα, με στόχο την ανάπτυξη του ιταλικού Νότου και διαθέτει 13,5 δισ. ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια για όλες τις αναγκαίες κατασκευές. Ο Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης της Λέγκας και υπουργός Υποδομών, ανακοίνωσε την τελική απόφαση της κυβερνητικής επιτροπής που δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή της γέφυρας.

Αντιδράσεις

Το σχέδιο έχει συναντήσει ποικίλες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων που φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τις κατασκευαστικές εργασίες και τη γέφυρα, κομμάτων της αντιπολίτευσης και περιβαλλοντικών ομάδων. Το αν αυτή η αντίθεση μπορεί να σταματήσει ή να καθυστερήσει το έργο μένει να φανεί.

Εχουν επίσης εκφραστεί φόβοι για εμπλοκή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στο έργο μέσω εικονικών εταιρειών. Τόσο η Σικελία όσο και η Ρέτζιο Καλάμπρια – οι δύο νότιες περιοχές που εμπλέκονται – έχουν μεγάλους δεσμούς με τη Μαφία.

Νωρίτερα φέτος, η ιταλική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το έργο, αναφέροντας «σοβαρά τεχνικά, περιβαλλοντικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα».

Αμυντικές δαπάνες

Η ιταλική κυβέρνηση διαφημίζει επίσης τη γέφυρα ως στρατηγικής σημασίας, με στόχο να συμπεριληφθεί στους νέους στόχους αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, προκειμένου να πιάσει η χώρα τον στόχο του 5% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η προσπάθεια να χαρακτηριστεί η γέφυρα ως στρατιωτική υποδομή έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις τόσο εντός της Ιταλίας όσο και μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Στις Βρυξέλλες, ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι η γέφυρα δεν θεωρείται προτεραιότητα για στρατιωτική κινητικότητα και άρα δεν μπορεί να ενταχθεί στις νατοϊκές αμυντικές δαπάνες.

Στην πραγματικότητα, θεωρείται προσωπικό στοίχημα του Σαλβίνι, ο οποίος επέμεινε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα του έργου, με τη λογική ότι – μεταξύ άλλων – θα αυξήσει σημαντικά την απασχόληση (η σχετική πρόβλεψη αναφέρει ότι μπορεί να δημιουργηθούν μέχρι και 120.000 νέες θέσεις εργασίας) και θα φέρει πιο κοντά τη Σικελία στην υπόλοιπη Ιταλία.

