08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
08.08.2025 | 13:23
Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08 Αυγούστου 2025 | 14:01

Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

«Φαίνεται ότι κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος, την απάτη, το πολιτικό ρουσφέτι, την εξαγορά και κυρίως φαίνεται ότι αφορά στελέχη της ΝΔ, γιατί η περίοδος που εξετάζεται είναι το 2019-2024. Πολλά τα λεφτά και ο προσανατολισμός δείχνει όλη τη σαπίλα του συστήματος» επισήμανε η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στο «Meganews».

«Ειπώθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης αποδέχτηκε την ευθύνη. Δεν την αποδέχτηκε, τη συγκάλυψε και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις στη Βουλή ήταν για να δοθεί αμνηστία, ειδικά σε αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι επιβαρύνονται με έλεγχο για ποινικές και πολιτικές ευθύνες» πρόσθεσε.

Μανωλάκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να μην πληρώσουν οι αγρότες τα κλεμμένα

«Την ίδια ώρα, οι μικρομεσαίοι αγρότες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν έχουν πάρει όλοι τις αποζημιώσεις από την μεγάλη καταστροφή του Daniel, δεν έχουν πάρει χρήματα, όπως είναι η επιστροφή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για να μπορέσουν να κινηθούν, να αγοράσουν τα αναγκαία για τις καλλιέργειές τους» ανέφερε η Δ. Μανωλάκου.

«Ως ΚΚΕ: θα επιμείνουμε στην ανάδειξη των ποινικών και πολιτικών ευθυνών, κυρίως να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο ελληνικός λαός τα κλεμμένα, να τιμωρηθούν όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις απάτες, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουμε και την ίδια την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, η οποία ευθύνεται και για την πολιτική της, αλλά και για την άνθηση τέτοιων σκανδάλων» τόνισε, καταλήγοντας, η Δ. Μανωλάκου.

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in – Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in - Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ

Το πρώην στέλεχος της ΝΔ, που παραμένει κατά δήλωσή της μέλος του κόμματος, δεν μπήκε στην ουσία των ερωτημάτων που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του in και τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;
Θέτει ερωτήματα 06.08.25

ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;

Το ΚΚΕ τονίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ τηρεί “σιγή ασυρμάτου” αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί ο Ζελένσκι όταν λέει ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό θέματα συνεργασίας στην αεράμυνα»

Σύνταξη
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παναθηναϊκός και Λιλ έχουν καταθέσει πρόταση στον Καλάμπρια»
Super League 08.08.25

Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Καλάμπρια - Ιταλική επιβεβαίωση για το «In»

Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του «In» για την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια. Σύντομα η απάντηση του 28χρονου δεξιού μπακ στο Τριφύλλι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
