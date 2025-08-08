Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Φαίνεται ότι κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος, την απάτη, το πολιτικό ρουσφέτι, την εξαγορά και κυρίως φαίνεται ότι αφορά στελέχη της ΝΔ, γιατί η περίοδος που εξετάζεται είναι το 2019-2024. Πολλά τα λεφτά και ο προσανατολισμός δείχνει όλη τη σαπίλα του συστήματος» επισήμανε η Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στο «Meganews».

«Ειπώθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης αποδέχτηκε την ευθύνη. Δεν την αποδέχτηκε, τη συγκάλυψε και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις στη Βουλή ήταν για να δοθεί αμνηστία, ειδικά σε αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι επιβαρύνονται με έλεγχο για ποινικές και πολιτικές ευθύνες» πρόσθεσε.

Μανωλάκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να μην πληρώσουν οι αγρότες τα κλεμμένα

«Την ίδια ώρα, οι μικρομεσαίοι αγρότες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν έχουν πάρει όλοι τις αποζημιώσεις από την μεγάλη καταστροφή του Daniel, δεν έχουν πάρει χρήματα, όπως είναι η επιστροφή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για να μπορέσουν να κινηθούν, να αγοράσουν τα αναγκαία για τις καλλιέργειές τους» ανέφερε η Δ. Μανωλάκου.

«Ως ΚΚΕ: θα επιμείνουμε στην ανάδειξη των ποινικών και πολιτικών ευθυνών, κυρίως να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο ελληνικός λαός τα κλεμμένα, να τιμωρηθούν όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις απάτες, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουμε και την ίδια την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, η οποία ευθύνεται και για την πολιτική της, αλλά και για την άνθηση τέτοιων σκανδάλων» τόνισε, καταλήγοντας, η Δ. Μανωλάκου.