Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

Πυρά στη Νέα Δημοκρατία για τα χρέη της, όπως αποτυπώνονται στον τελευταίο ισολογισμό της, εξαπολύει ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χάρης Μαμουλάκης.

«18 εκατ. έσοδα, 71 εκατ. έξοδα. Αυτός είναι ο ισολογισμός της ΝΔ. Βρείτε μου μια εταιρεία που θα μπορούσε να λειτουργεί έτσι. Καμία. Θα την είχαν κλείσει. Θα της είχαν κατασχέσει τα πάντα. Αλλά η ΝΔ συνεχίζει να κυβερνά», τονίζει ο κ. Μαμουλάκης.

Ακολούθως προσθέτει πως «τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα σε προμηθευτές, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές. Και κάθε χρόνο αυξάνονται. Το 2016, όταν ανέλαβε ο Κ. Μητσοτάκης, το χρέος ήταν 239 εκατ.. Σήμερα, πάνω από μισό δισεκατομμύριο! Ποιος κυβερνά λοιπόν τη χώρα; Η κυβέρνηση ή οι τράπεζες που την χρηματοδοτούν;».

Τέλος, ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «όσο ο απλός πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ και παραμένει ακόμα και τώρα στο απυρόβλητο. Αυτό δεν είναι απλώς σκάνδαλο, είναι ο ορισμός της ομηρίας. Η χώρα αξίζει διαφάνεια, όχι μια Κυβέρνηση σε πτώχευση. Όχι ένα κόμμα σε ομηρία λόγω χρεών για να υπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζών».

«Χρέη ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, ένα πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο διαρκείας»

Ανακοίνωση τις προηγούμενες με βολές τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των κομμάτων και τα χρέη τους.

Όπως τόνιζε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «τα χρέη της ΝΔ στις τράπεζες φτάνουν στα 531 εκατομμύρια ευρώ, τα υπόλοιπα είναι χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές». Υπογραμμίζει, επίσης, για το σκάνδαλο Blues Skies, ότι «η ΝΔ χρηματοδοτούσε τη λειτουργία της μέσω τριγωνικών συναλλαγών με την εταιρεία Blue Skies, θυγατρική της V+O, η οποία από το 2019 και μετά χρηματοδοτοδοτήθηκε δυναμικά και με κρατικό χρήμα».

Για το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «με συνολικά χρέη 507 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 502,2 εκατ. ευρώ αφορούν επίσης τραπεζικά δάνεια».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «στην Ελλάδα δεν προβλέπεται κανένα ανώτατο όριο στο ποσοστό δανειακής εξάρτησης των κομμάτων, δεν υφίσταται κανένας έλεγχος βιωσιμότητας ή ελλείμματος ανά κόμμα, ούτε υποχρέωση για σταδιακή εξυγίανση. Στη χώρα μας τα χρέη αυτά δεν καταγγέλλονται, δεν ρυθμίζονται και δεν αναχρηματοδοτούνται με όρους αγοράς. Αντιθέτως, ανακυκλώνονται με ετήσιες αυξήσεις χιλιάδων ευρώ σε τόκους, που όμως δεν επιφέρουν καμία νομική ή τραπεζική επίπτωση».