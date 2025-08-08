newspaper
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την προσάραξη του φέρι μποτ στη Νέα Στύρα
Πολιτική Γραμματεία 08 Αυγούστου 2025 | 16:46

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την προσάραξη του φέρι μποτ στη Νέα Στύρα

«Πολλά είναι τα ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο που συνέβη το περιστατικό», σημειώνει ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για την προσάραξη του φέρι μποτ στη Νέα Στύρα κατέθεσε στη Βουλή ο τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

«Πολλά είναι τα ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο που συνέβη το περιστατικό καθώς, το δρομολόγιο ήταν γνώριμο για τον πλοίαρχο και το πλήρωμα και επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πλοίαρχος επικαλείται ότι ‘κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα’», τονίζεται μεταξύ άλλων στην ερώτηση.

Ο κ. Μεϊκόπουλος θέτει έξι ερωτήματα προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησε Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, ζητώντας «την κατάθεση αντιγράφων του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης του πλοίου ‘ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ’ καθώς και του Βιβλίου Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων του πλοίου στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται και οι έκτακτες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν από τις Λιμενικές Αρχές».

Όσα αναφέρονται στην ερώτηση του αρμόδιου τομέαρχη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Θέμα: Αναπάντητα ερωτήματα ζητούν πειστικές εξηγήσεις για το περιστατικό με την προσάραξη σε ξέρα επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στα Νέα Στύρα

Η είδηση της προσάραξης σε ξέρα του επιβατηγού οχηματαγωγού ανοιχτού τύπου πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ στις 5 Αυγούστου, που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα Ευβοίας – Αγία Μαρίνα Αττικής δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Το πλοίο αφενός εκτελούσε ένα γνώριμο δρομολόγιο που πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση και αφετέρου η προσάραξη συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενώ επικρατούσαν πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Η ευτυχής κατάληξη του περιστατικού σε ότι αφορά στη διάσωση των επιβατών και του πληρώματος δεν αναιρεί την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών που αφορούν στην προσάραξη του πλοίου, στη διαχείριση του περιστατικού για την τυχόν απόδοση ευθυνών. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει σε ανακοίνωσή μας «ότι είναι αναγκαίο στη βάση οργανωμένου σχεδίου να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί για την ασφαλή αποκόλληση και διάσωση του πλοίου, των οχημάτων που βρίσκονται σε αυτό καθώς και να μην προκληθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση». Δυστυχώς, την επόμενη ημέρα (6 Αυγούστου) με ανακοίνωση του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημέρωσε ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία «14 ώρες από τη στιγμή του συμβάντος» δεν είχε αναθέσει «σε εξειδικευμένη εταιρεία την εκπόνηση και κατάθεση Σχεδίου Αποκόλλησης και Ναυαγιαίρεσης προς έγκριση», γεγονός το οποίο δημιουργούσε κατά το Υπουργείο «σοβαρό ζήτημα για τη διασφάλιση των περιουσιών των πολιτών αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Ταυτόχρονα, πολλά είναι τα ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο που συνέβη το περιστατικό καθώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, το δρομολόγιο ήταν γνώριμο για τον πλοίαρχο και το πλήρωμα και επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πλοίαρχος επικαλείται ότι «κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα». Ωστόσο, για την αποφυγή αυτού του είδους αλλά και άλλων σοβαρών βλαβών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των πλοίων. Επίσης, και στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων, προβλέπεται η διενέργεια γυμνασίων που αφορούν σε έκτακτες περιστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν σε προβλήματα στην πηδαλιουχία. Άλλωστε, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κικίλιας είχε ανακοινώσει ότι με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα διενεργούνταν έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία της ακτοπλοΐας.

Τα ερωτήματα επίσης που δημιουργούνται αφορούν πέρα από την πρόκληση του συμβάντος και τη διαχείρισή του, καθώς υπήρξε σωρεία καταγγελιών από την πλευρά των επιβατών για την έλλειψη καθοδήγησης, ενημέρωσης και βοήθειας εκ μέρους του πλοιάρχου και του πληρώματος. Σημειώνεται ότι τα όσα καταγγέλλονται είναι ιδιαίτερα σοβαρά, καθώς για τη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει ο πλοίαρχος και το πλήρωμα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκτελούνται ανελλιπώς τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό γυμνάσια ώστε ο πλοίαρχος και το πλήρωμα να μπορούν να ανταποκριθούν ανά πάσα στιγμή επαρκώς σε ανάλογες καταστάσεις.

Δικαιολογημένα επίσης αναρωτιόμαστε τι θα είχε συμβεί αν το περιστατικό εξελισσόταν μακριά από το λιμάνι αναχώρησης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με μέγιστη πληρότητα σε επιβάτες και οχήματα αναφορικά με τη δυνατότητα διάσωσης των επιβατών και του πληρώματος. Αναρωτιόμαστε εύλογα, γιατί το πλοίο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ» ανήκει στην κατηγορία των πλοίων που εφοδιάζονται με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, με το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα των σωστικών μέσων των πλοίων αυτής της κατηγορίας να ανάγεται στο έτος 1967 (ΒΔ 36/1967). Αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός που περιγράφεται γι’ αυτά τα πλοία να είναι παρωχημένος, με χαρακτηριστικότερη τη διάταξη του ΒΔ 36/1967 που προβλέπει ότι η κάλυψη στον κύριο σωστικό εξοπλισμό του πλοίου σε πνευστές σωσίβιες σχεδίες και πλευστικές συσκευές μπορεί να καλύπτει το 60% των επιβατών !!!

Τρεις φορές, από το 2021 έως και το 2025, έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη Βουλή την ανάγκη εκσυγχρονισμού του απαρχαιωμένου και ανεφάρμοστου Προεδρικού Διατάγματος του 1967 για τα σωστικά μέσα εκατοντάδων πλοίων που εφοδιάζονται με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης. Στις απαντήσεις τους στη Βουλή, τρεις διαφορετικοί Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, αρνούνται να προωθήσουν το νέο Προεδρικό Διάταγμα που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Με την άρνηση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, προστατεύονται οι ναυτιλιακές εταιρίες, οι οποίες με τον εκσυγχρονισμό θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να εφοδιάσουν τα πλοία τους με σύγχρονα σωστικά μέσα.

Τέλος, για την αντιμετώπιση του περιστατικού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ» δεν προσήλθε ναυαγοσωστικό πλοίο, στοιχείο το οποίο δημιουργεί προβληματισμό καθώς υποτίθεται ότι με το νέο Κανονισμό του ΠΔ 65/2023 που προώθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είχαμε την ενισχυμένη συνδρομή πλοίων σε περιστατικά όπως αυτό.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Διενεργούνταν στο πλοίο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ» με μέριμνα του Πλοιάρχου τα προβλεπόμενά από τον Κανονισμό Γυμνάσια για τις περιπτώσεις διαχείρισης ανάλογων συμβάντων όπως αυτό της εγκατάλειψης του πλοίου; Αν ναι, είναι καταγεγραμμένα στο Βιβλίο Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων και πότε έγινε η τελευταία θεώρηση του Βιβλίου από τις Λιμενικές Αρχές;

Είχε ελεγχθεί το πλοίο ως προς την αξιοπλοΐα του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με δεδομένες τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κικίλια για τη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων; Πότε επιθεωρήθηκε εκτάκτως το πλοίο και ποια ήταν τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης; Διενεργήθηκαν κατά την έκτακτη επιθεώρηση γυμνάσια εγκατάλειψης, διαρροής και πηδαλιουχίας με τη συμμετοχή του πληρώματος και κατεγράφησαν αυτά στο βιβλίο Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων του πλοίου;

Υπήρχαν αναφορές ή καταγγελίες για τεχνικά ή λειτουργικά προβλήματα του εν λόγω πλοίου και αν ναι πως αξιολογήθηκαν;

Γιατί δεν συνέδραμε στο περιστατικό ναυαγοσωστικό πλοίο και που βρισκόταν το πλησιέστερο αδειοδοτημένο ελληνικό ναυαγοσωστικό σκάφος με βάση το νέο κανονισμό του ΠΔ65/2023; Πόσα ήταν τα αδειοδοτημένα ναυαγοσωστικά πλοία υπό ελληνική σημαία πριν την εφαρμογή του ΠΔ 65/2023 και πόσα είναι σήμερα;

Είχε την υποχρέωση το πλοίο να διαθέτει κλειστό κύκλωμα ή ισοδύναμο σύστημα βίντεο – τηλεόρασης για την προβολή βιντεοταινίας αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των σωστικών μέσων του πλοίου; Εάν ναι, διέθετε το πλοίο τον σχετικό εξοπλισμό και έγινε χρήση του κατά την ημέρα του συμβάντος στο συγκεκριμένο δρομολόγιο;

Μετά και το περιστατικό στα Νέα Στύρα που ευτυχώς έγινε κάτω από ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κατά τη διάρκεια της ημέρας, σκοπεύει επιτέλους να προχωρήσει στην τροποποίηση του παρωχημένου ΒΔ 36/1967 για τον εκσυγχρονισμό των σωστικών μέσων των πλοίων και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλείσθε για την κατάθεση αντιγράφων του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης του πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ» καθώς και του Βιβλίου Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων του πλοίου στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται και οι έκτακτες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν από τις Λιμενικές Αρχές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος».

