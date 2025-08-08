Μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας – Εκκενώσεις 5 οικισμών
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε τους πολίτες 5 οικισμών να απομακρυνθούν
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.
Παράλληλα, μήνυμα του 112 ειδοποίησε τους κατοίκους πέντε οικισμών να εκκενώσουν προς Πύργο.
Η φωτιά στο Χελιδόνι
Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 80 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα 6 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ηλεία Live ένας άνδρας με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από την περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο του Χελιδονίου.
Μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών
Ειδοποίηση έστειλε το 112 στους κατοίκους των περιοχών Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι και Ηράκλεια, να απομακρυνθούν προς Πύργο.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ…
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Πελόπιο #Καυκωνία και #Πλάτανος της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Τι ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αρχαίας Ολυμπίας
Μιλώντας στο in ο Γιώργος Λινάρδος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αρχαίας Ολυμπίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο και απειλεί διαρκώς 3 με 4 οικισμούς στην Αρχαία Ολυμπία. Έφτασε έξω από τις πόρτες στο Χελιδόνι όμως απετράπη η είσοδος της φωτιάς γιατί άλλαξε φορά ο άνεμος».
Συμπλήρωσε ότι «τα εναέρια καθυστέρησαν να έρθουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε συντονιστικό στο χωριό Ηράκλεια».
