«Μπουμερώτηση»: Τι είναι και πώς να το αποφύγετε
«Μπουμερώτηση»: Τι είναι και πώς να το αποφύγετε

Είναι πολύ πιθανό να έχετε βιώσει το φαινόμενο του boomerasking ή αλλιώς «μπουμερώτηση». Σίγουρα θα το έχετε κάνει και εσείς κάποια στιγμή.

Η «μπουμερώτηση» είναι όταν κάποιος κάνει μια ερώτηση σε μια συζήτηση και στη συνέχεια απαντά αμέσως μετά την απάντηση του συνομιλητή του.

Το boomerasking δεν έχει καμία σχέση με τους Boomers, αλλά με τα μπούμερανγκ. Κάποιος ρίχνει μια ερώτηση μόνο για να την απαντήσει ο ίδιος.

Ποιο είναι ένα παράδειγμα boomerasking;

Πρόσωπο Α: Τι σχέδια έχεις για το καλοκαίρι;

Πρόσωπο Β: Τίποτα το ιδιαίτερο. Θα μείνω στην περιοχή φέτος.

Πρόσωπο Α: Εμείς θα πάμε στην ακτή του Αμάλφι φέτος. Θα περάσουμε λίγο χρόνο στην Τοσκάνη. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ιταλία, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος.

Παρατηρήστε πώς το πρόσωπο Α απάντησε στην ερώτησή του χωρίς καμία προτροπή από το πρόσωπο Β. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο μίας μπουμερώτησης.

Ποια είναι τα 3 είδη μπουμερωτήσεων;

Μετά από μια σειρά μελετών, οι A.W. Brooks και M. Yeomans κατέταξαν το boomerasking σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες.

  1. Ρωτάω για να καυχηθώ: Αυτό συμβαίνει όταν ο boomerasker κάνει μια ερώτηση που τον ωθεί να καυχηθεί για τα επιτεύγματά του, τις επιτυχίες του ή τους θριάμβους του. Αν κάποιος ρωτήσει πώς τα πήγες στις εξετάσεις και στη συνέχεια απαντήσει ότι τα πήγε περίφημα, κάνει ακριβώς αυτό.
  2. Ερώτηση-παράπονο: Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος κάνει μια ερώτηση για να παραπονεθεί για κάτι. Ένα παράδειγμα ερώτησης-παραπόνου είναι όταν κάποιος ρωτάει τη γνώμη κάποιου άλλου για έναν συνάδελφο, με σκοπό να παραπονεθεί για τον ίδιο συνάδελφο.
  3. Ερώτηση-κοινοποίηση: Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος απαντά στην ερώτησή του με ουδέτερες πληροφορίες. Αν κάποιος ρωτήσει πόσα αδέλφια έχεις και στη συνέχεια σου πει ότι έχει δύο αδελφές, αυτό είναι ερώτηση-κοινοποίηση.

Ποιο είναι το κακό;

Οι μελέτες των Brooks και Yeomans διαπίστωσαν ότι το να κάνεις μπουμερωτήσεις φαίνεται εγωκεντρικό.

Πάνω από το 90% των ανθρώπων θυμήθηκαν ότι έχουν βιώσει το φαινόμενο και πάνω από το 90% παραδέχτηκαν ότι το έχουν κάνει οι ίδιοι.

Όταν οι άνθρωποι το έκαναν, θεωρούνταν λιγότερο ειλικρινείς και ακόμη λιγότερο συμπαθητικοί από ό,τι όταν καυχιόντουσαν ανοιχτά για κάτι.

Οι άνθρωποι κάνουν μπουμερωτήσεις για να προσπαθήσουν να κάνουν τις συνομιλίες να φαίνονται πιο ισορροπημένες.

Πιστεύουν ότι το boomerasking θα κάνει τον συνομιλητή τους να νιώσει πιο εμπλεκόμενος στη συζήτηση, αλλά το αντίθετο είναι αλήθεια.

Το boomerasking είναι απωθητικό και κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ρωτάτε μόνο για να απαντήσουν.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε το boomerasking;

  1. Να είστε άμεσοι. Αντί να κάνετε boomerasking, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι οι άλλοι θα τους κρίνουν επειδή είναι άμεσοι, επειδή καυχιούνται ή επειδή μοιράζονται πληροφορίες που δεν τους έχουν ζητήσει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το καύχημα, το παράπονο ή το μοίρασμα πληροφοριών γίνονται καλύτερα δεκτά χωρίς το μπουμερωτήσεις. Επομένως, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε χωρίς να το προλογίζετε με μια ερώτηση.
  2. Κάντε περισσότερες ερωτήσεις. Αντί να απαντάτε στη δική σας ερώτηση, κάντε περισσότερες ερωτήσεις. Δοκιμάστε ερωτήσεις που ακολουθούν για να κρατήσετε τον συνομιλητή σας να μιλάει.
  3. Να είστε περίεργοι. Προσπαθήστε να αλλάξετε τη νοοτροπία σας από το να μεταφέρετε πληροφορίες για τον εαυτό σας στο να μαθαίνετε για τους άλλους. Αν αντιληφθείτε ότι κάνετε μπουμερωτήσεις, υπενθυμίστε στον εαυτό σας να μάθετε περισσότερα για τους άλλους.

