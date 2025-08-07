Κένυα: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους που έκανε αεροδιακομιδή ασθενούς

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε προάστιο του Ναϊρόμπι, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες και σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους στο έδαφος. Το αεροσκάφος έκανε διακομιδή ασθενούς σε νοσοκομείο, από πόλη την πρωτεύουσα προς άλλη πόλη στην Κένυα.

«Χάσαμε τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου… όλα ήταν μοιραία», δήλωσε ο επίτροπος της κομητείας Κιάμπου στην Κένυα, Χένρι Γουαφούλα. Εξήγησε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος, διότι το αεροσκάφος κατέπεσε στο σπίτι τους. Είπε επίσης ότι ακόμη δύο άνθρωποι έχουν «τραυματιστεί σοβαρά».

Το αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 560 της μη κυβερνητικής οργάνωσης AMREF (African Medical and Research Foundation) συνετρίβη πάνω σε κτίρια σε πυκνοκατοικημένη συνοικία του Μουιχόκο.

🚨ICYMI🇰🇪🛫💥: Tragedy in Kenya. Six people have been confirmed d**d after an AMREF Flying Doctors(@AMREFFlyingDocs) aircraft crashed in a residential area in Mwihoko, Kiambu County on Thursday afternoon, Aug 7. 1/5🧵 pic.twitter.com/aCZRITczWs — Ölele | Building OSN (@OleleSalvador) August 7, 2025

Χάθηκε από τα ραντάρ μετά την απογείωση

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Κένυας (KCAA) ανακοίνωσε πως το Cessna είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Wilson του Ναϊρόμπι στις 14.14 με προορισμό τη Χαργκέισα. Χάθηκε από τα ραντάρ τρία λεπτά αργότερα. Σε ανακοίνωσή της, η KCAA εκφράζει βαθύτατη θλίψη για το «τραγικό περιστατικό, που αφορούσε αποστολή αεροδιακομιδής» ασθενούς.

Η AMREF δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αεροπορικές αρχές και τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για να προσδιορίσει την αιτία του δυστυχήματος.

Ο Ερυθρός Σταυρός στην Κένυα έστειλε ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Βομβαρδισμένη ζώνη»

Στις εικόνες που μεταδίδουν κενυατικά μέσα ενημέρωσης, η περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη, με ερείπια κτιρίων να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι άκουσε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια είδε μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό και συντρίμμια να εκτοξεύονται σε μεγάλη απόσταση.

Δυστυχήματα με μικρά αεροσκάφη είναι αρκετά συχνά σε χώρες της ανατολικής Αφρικής. Τον Απρίλιο του 2024, στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο δυτικό τμήμα της Κένυας, παρασύροντας στον θάνατο δέκα επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.