Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

Ο Busta Rhymes κατηγορείται για σωματική βία από τον πρώην βοηθό του, Ντάσιελ Γκέιμπλς, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο.

Ο Γκέιμπλς άρχισε να εργάζεται για τον Rhymes το 2024 με αμοιβή 200 δολάρια την ημέρα και, κατά τη διάρκεια της θητείας του, ισχυρίζεται ότι ο σταρ τον εξευτέλιζε, του φώναζε και τον έφτυνε, ενώ του έθετε παράλογες απαιτήσεις, τόσο σε αυτόν όσο και σε άλλους υπαλλήλους, αναγκάζοντάς τον συχνά να εργάζεται 18 ώρες την ημέρα.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Γκέιμπλς ισχυρίζεται ότι, ενώ βρισκόταν στο λόμπι της κατοικίας του ράπερ, οι δύο άνδρες είχαν μια διαφωνία. Τότε, η κόρη του Γκέιμπλς τηλεφώνησε και αυτός την αγνόησε, στέλνοντάς της ένα μήνυμα, με τον Rhymes να του φωνάζει και να τον χτυπάει.

Ο Γκέιμπλς νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία, ενώ ο Rhymes αντιμετώπισε τρεις κατηγορίες για επίθεση. «Αν και ο ενάγων ανέχτηκε αρκετές φορές κακοποιητικές συμπεριφορές ενώ εργαζόταν για τον Busta Rhymes, δεν μπορούσε να ανεχτεί τις επαναλαμβανόμενες σωματικές επιθέσεις και δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει στην εργασία του», αναφέρεται στην αγωγή.

Τι απαντά ο ράπερ

Σε δήλωση που έστειλε στην εφημερίδα Guardian, ο Rhymes αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του πρώην βοηθού του: «Έχω ενημερωθεί για τους ισχυρισμούς του Ντάσιελ Γκέιμπλς και αρνούμαι κατηγορηματικά και πλήρως αυτές τις κατηγορίες. Για ένα πολύ σύντομο διάστημα, ο Ντάσιελ με βοήθησε, αλλά δεν πήγε καλά [η συνεργασία μας]. Προφανώς, ο Ντάσιελ αποφάσισε να ανταποκριθεί στην απόλυσή του προβαίνοντας σε ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον μου, σε μια προσπάθεια να προσβάλει και να βλάψει τη φήμη μου. Ανυπομονώ να αποδείξω ότι αυτές οι κατηγορίες είναι αναληθείς και ετοιμάζω μια ανταγωγή, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα αποκαλύψει την πραγματική φύση της υπόθεσης – μια απόπειρα εκβιασμού από έναν δυσαρεστημένο πρώην βοηθό.

*Με πληροφορίες από: Guardian