Αντιμέτωπος με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης από την πρώην προσωπική του βοηθό, Λόρεν Πισιότα, έρχεται ο Κάνιε Γουέστ.

Η 35χρονη ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον ράπερ τον Ιούλιο του 2021, όταν εκείνος ετοιμαζόταν να λανσάρει τα νέα προϊόντα της εταιρείας του Yeezy. Μάλιστα συνεργάστηκαν και σε τρία τραγούδια στον δίσκο του «Donda».

Στην αγωγή της, η Πισιότα δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι παράλληλα με τη συνεργασία της με τον Γουέστ, κέρδιζε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια από το OnlyFans μέχρι που ο 46χρονος της ζήτησε να διαγράψει το λογαριασμό της το 2022.

Σε αντάλλαγμα, φέρεται να αύξησε τον μισθό της στα 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό…

Η γυναίκα αναφέρει στα δικαστικά έγγραφα, ότι ο ράπερ άρχισε να της στέλνει χυδαία μηνύματα που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες για σεξουαλικές φαντασιώσεις του.

Ακόμη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Πισιότα περιέγραψε κι άλλες χυδαίες πράξεις εναντίον της από τον ράπερ. Μία από αυτές, ήταν ότι αυνανιζόταν μπροστά της.

Ο Κάνιε Γουέστ φέρεται ότι κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο μαζί της και να αυνανίστηκε δίπλα της. Η 35χρονη τόνισε ότι ο ράπερ θύμωνε μαζί της κάθε φορά που της πρότεινε να βγουν ραντεβού ή να κάνουν σεξ.

