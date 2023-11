«Προκαλεί» ξανά ο Κάνιε Γουέστ: Η «επίθεση» στους Εβραίους στο νέο του κομμάτι

Για ακόμα μια φορά ο Κάνιε Γουέστ προκάλεσε αντιδράσεις με τις απόψεις του για τους Εβραίους. Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο του γνωστού ράπερ, το οποίο δείχνει τον Γουέστ να χορεύει ενθουσιασμένος, ενώ ακούγεται το νέο του κομμάτι.

Οι στίχοι της νέας του επιτυχίας, με τίτλο «Vultures» απογοήτευσαν το κοινό του ράπερ, που τον χαρακτηρίζει «αδιόρθωτο».

Ανάμεσα στους στίχους του, ο Κάνιε Γουέστ έχει προσθέσει για ακόμα μια φορά αντισημιτικές δηλώσεις. Σε κάποιο σημείο του κομματιού, ο Κάνιε ακούγεται να λεει: «Πώς είμαι αντισημίτης; Μόλις έκανα μια Εβραία την σκύ** μου».

Ο Chris Brown, ο Ty, ο Bump J και άλλοι καλλιτέχνες ήταν κι εκείνοι παρόντες, ενώ φάνηκαν να εγκρίνουν το τραγούδι του Κάνιε Γουέστ, αδιαφορώντας για τις σοβαρές αντιδράσεις που θα προκαλούσε στο διαδίκτυο.

«Τι είναι πιο αρρωστημένο; Οι στίχοι… Ή το γεγονός ότι τόσο ο Κάνιε Γουέστ, όσο και ο Κρις Μπράουν το βρίσκουν ωραίο;», έγραψε η Εβραία επιχειρηματίας Tanya Zuckerbrot στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Αφήστε τη δισκογραφική βιομηχανία να το «σκίσει». Αφήστε τους να μην λειτουργήσουν ποτέ ξανά», σχολίασε ένας άλλος χρήστης κάτω από το βίντεο της Zuckerbrot.

«Ο Κρις Μπράουν είναι ένας υβριστής και ο Κάνιε Γουέστ ένας ψυχωτικός, νάρκισσος, που αυτοαποκαλείται έξυπνος», γράφει άλλος.

Kanye West, Chris Brown, Ty Dolla Sign, Bump J, Vory, Cyhi The Prynce and more listening to Ye’s song «Vultures» at his party in Dubai. pic.twitter.com/Itl7wF0Uxt

— XXL Magazine (@XXL) November 24, 2023