ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 07 Αυγούστου 2025 | 23:52

ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Η απόλυση της επικεφαλής της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (BLS) από τον Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε βαθύτερες ρωγμές εντός μιας υπηρεσίας δεδομένων ζωτικής σημασίας για την αποτύπωση της εικόνας της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Οι αποφάσεις του οργανισμού νωρίτερα φέτος να καταργήσει τη συλλογή δεδομένων σε αρκετές πόλεις αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας μεταξύ των οικονομολόγων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέλυσε την επίτροπο της BLS, Έρικα ΜακΕντάρφερ, λίγες ώρες αφότου η υπηρεσία δημοσίευσε την Παρασκευή μια ζοφερή έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου, λέγοντας ότι τα δεδομένα ήταν «εντελώς στημένα» λόγω των μεγάλων αναθεωρήσεων προς τα κάτω των δύο προηγούμενων μηνών.

Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι και οικονομολόγοι της BLS αμφισβητούν έντονα αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι το ομοσπονδιακό πάγωμα προσλήψεων του Τραμπ σε συνδυασμό με χρόνια υποεπένδυσης βλάπτουν την ικανότητα των ΗΠΑ να παράγουν κρίσιμα δεδομένα.

«Δεν είναι ότι το BLS… μαγειρεύει τα βιβλία. Είναι ότι η ίδια η BLS μαγειρεύεται», δήλωσε στους Financial Times  ο Ντέιβιντ Χάιλς, πρώην ανώτερος οικονομολόγος του BLS που αποχώρησε τον Δεκέμβριο.

Η BLS συντάσσει την μηνιαία έκθεση για την απασχόληση, η οποία παρέχει μια ένδειξη για την απασχόληση και την ανεργία, καθώς και τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος χρησιμοποιείται για τα πάντα, από τον καθορισμό των τιμών στην τεράστια αγορά ομολόγων που προστατεύονται από τον πληθωρισμό έως τον καθορισμό των αυξήσεων ενοικίων και μισθών.

Η υπηρεσία συντάσσει επίσης λιγότερο δημοφιλή στατιστικά σειρές, όπως αυτά για τις τιμές εισαγωγών και εξαγωγών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στη Wall Street και από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Συνεχώς διευρυνόμενα κενά δεδομένων

Οι αποφάσεις του οργανισμού νωρίτερα φέτος να καταργήσει τη συλλογή δεδομένων σε αρκετές πόλεις αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας μεταξύ των οικονομολόγων.

Ένας αυξανόμενος αριθμός τιμών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της έκθεσης Δεικτών Τιμών Καταναλωτή – ΔΤΚ δεν παρατηρείται πλέον άμεσα από το προσωπικό πεδίου της BLS. Αυτό έχει αυξήσει το ποσοστό των σημείων δεδομένων στα οποία η αξία ενός στοιχείου σε μια πόλη χρησιμοποιείται για την εκτίμηση μιας άλλης σε 35% τον Ιούνιο, από 10% στις αρχές του 2025.

Αυτή η αύξηση ήρθε καθώς η BLS ανέστειλε περίπου το ένα πέμπτο της συλλογής δεδομένων της σε πόλεις των ΗΠΑ για την έκθεση ΔΤΚ, με τον οργανισμό να δηλώνει στους Financial Times ότι χρησιμοποιεί πλέον νέες μεθόδους όπως η συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο για τη συλλογή ορισμένων τιμών.

«Η BLS εφαρμόζει στρατηγικά νέα δεδομένα πηγής που αντικαθιστούν την παραδοσιακή συλλογή ερευνών. Αυτές οι κατηγορίες δεν επηρεάζονται από τους περιορισμούς των πόρων πεδίου», ανέφερε ο οργανισμός.

Πρόσθεσε ότι οι τιμές για οχήματα, βενζίνη, τηλεπικοινωνίες και ορισμένες υπηρεσίες υγείας έχουν πλέον «μετατραπεί σε πηγές εκτός έρευνας».

Η BLS δήλωσε ότι παραμένει «σίγουρη για την ποιότητα των πληροφοριών που παράγουμε».

Ωστόσο, ο Ομάιρ Σαρίφ, ιδρυτής της Inflation Insights, δήλωσε ότι το περιθώριο σφάλματος της BLS γύρω από αυτές τις εκτιμήσεις «αναμφίβολα» αυξάνεται.

Η κύρια μηνιαία έκθεση για την απασχόληση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αναθεωρήσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν αυτό το καλοκαίρι, τόσο λόγω της μείωσης των ποσοστών απόκρισης στις έρευνες όσο και λόγω της δημοσίευσής της την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα — αφήνοντας λίγο χρόνο για τη συλλογή των δεδομένων του προηγούμενου μήνα.

Αυτά τα ζητήματα έρχονται σε μια εποχή που η BLS αντιμετωπίζει οικονομική κρίση, με ένα έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας να δείχνει ότι ο οργανισμός αντιμετωπίζει περικοπή προϋπολογισμού 8% τον επόμενο χρόνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μειώσεις προσωπικού

Θα πρέπει επίσης να κάνει τη δουλειά του με τουλάχιστον 150 λιγότερους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις, φέρνοντας το σύνολο εργαζομένων σε περίπου 1.850. Η μείωση του εργατικού δυναμικού είναι πιθανό να επιδεινώσει τα πρότυπα δεδομένων και τις καθυστερήσεις.

Η Τριμηνιαία Απογραφή Απασχόλησης και Μισθών, μια τεράστια και λεπτομερής έρευνα για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, δημοσιεύεται ήδη με μεγαλύτερους χρόνους καθυστέρησης.

Η συλλογή δεδομένων που απαιτεί μεγάλη εργασία, ειδικότερα, έχει γίνει πιο δύσκολη καθώς το εργατικό δυναμικό της BLS συρρικνώνεται.

Οι οικονομολόγοι έχουν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες ότι η BLS στερείται των πόρων που χρειάζεται για να διατηρήσει τα πρότυπα που είχαν βοηθήσει στη διασφάλιση της φήμης των ΗΠΑ ως παγκόσμιου ηγέτη στις στατιστικές.

Τα Δεδομένα του Έθνους σε Κίνδυνο, μια ανεξάρτητη ετήσια έκθεση για την υγεία των στατιστικών των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιανουαρίου, έδειξε ότι σε πραγματικούς όρους η χρηματοδότηση της στατιστικής υπηρεσίας ήταν 18% χαμηλότερη για το οικονομικό έτος 2024 από ό,τι το 2009.

Οι ανησυχίες σχετικά με τα πρότυπα στις 13 στατιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και αμέσως ξεκίνησε να κάνει δραστικές περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και τις προσλήψεις.

Πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι της BLS δήλωσαν ότι αυτά τα προβλήματα είχαν επιδεινωθεί από ένα κύμα ανώτερων στελεχών που επέλεξαν να επωφεληθούν από τα λεγόμενα πακέτα αναβολής παραίτησης του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (Doge).

Πηγή: ot.gr

