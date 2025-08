Στο Γκραντ Κάνιον, από τα γνωστότερα στον κόσμο φυσικά πάρκα της αμερικανικής Δύσης, μαίνεται επί έναν μήνα ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που έχει ρημάξει σχεδόν 500.000 στρέμματα με βλάστηση κι ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το πολύ τουριστικό βόρειο τμήμα του (στη φωτογραφία του Reuters/David Swanson, επάνω, ο καπνός από την πελώρια πυρκαγιά χρωματίζει τον ήλιο που δύει).

Τη φωτιά, εξαιτίας κεραυνού την 4η Ιουλίου – ημέρα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ –, μάχονται μέρα και νύχτα, στο έδαφος κι από αέρος, πάνω από χίλιοι πυροσβέστες.

Είναι ήδη μακράν η χειρότερη πυρκαγιά της χρονιάς στις ΗΠΑ, καθώς έχει μετατρέψει πάνω από 497.000 στρέμματα με βλάστηση σε αποκαΐδια

‘MEGAFIRE’: Grand Canyon’s Dragon Bravo Fire has now exploded across more than 100,000 acres pic.twitter.com/F3dZdF4w6F — Fox News (@FoxNews) August 1, 2025

«Παρά το πολύ χαμηλό επίπεδο υγρασίας 4%, (πυροσβέστες) κατάφεραν να ελέγξουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς», καθησύχασε χθες Δευτέρα σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος στην πολιτεία Αριζόνα (νοτιοδυτικά).

The Dragon Bravo Fire grew substantially during the final week of July, scorching the lands north of the Grand Canyon as it surpassed 100,000 acres heading into August. The fire’s size is currently 123,171 acres and it is 13% contained. pic.twitter.com/mnI4vFH22v — CIRA (@CIRA_CSU) August 4, 2025

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο κυβερνητικό ιστότοπο InciWeb, που παρακολουθεί την πορεία των πυρκαγιών σ’ όλη τη χώρα, η «Dragon Bravo Fire», που χαρακτηρίζεται πελώρια, δεν έχει περιοριστεί παρά κατά 13% και υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας του εξαιρετικά ξηρού και ζεστού καιρού στην Αριζόνα.

Dragon Bravo Fire from the air ⚠️ The Dragon Bravo Fire is a massive wildfire that began on July 4, 2025, in Grand Canyon National Park, Arizona, sparked by a lightning strike near a rock formation called the Dragon. It has become the largest wildfire in the continental U.S. in… pic.twitter.com/yGrVrP8myD — Culture War Report (@CultureWar2020) August 4, 2025

Είναι ήδη μακράν η χειρότερη πυρκαγιά της χρονιάς στις ΗΠΑ, καθώς μετέτρεψε πάνω από 497.000 στρέμματα με βλάστηση σε αποκαΐδια μέχρι χθες.

The Dragon Bravo fire on the N Rim of the Grand Canyon. Started by lightning strike on July 4. Moved so fast some rangers, employees lost everything. Largest wildfire in the US now. Taken from Mather Point. Heartbroken. pic.twitter.com/iVMkiGnohl — Candice (@Candice_AZ) August 2, 2025

Το πάρκο Γκραντ Κάνιον, που επισκέπτονται κάθε χρόνο κάπου 4,5 εκατομμύρια αμερικανοί και ξένοι τουρίστες, έκλεισε στα μέσα Ιουλίου το βόρειο τμήμα του (το North Rim) για το υπόλοιπο της περιόδου, μ’ άλλα λόγια ως τη 15η Οκτωβρίου.

Κατέστρεψε «50 ως 80 κτιριακές υποδομές»

Το νότιο τμήμα (South Rim), που προτιμά η μεγάλη πλειονότητα των επισκεπτών, παραμένει ακόμη προσβάσιμο.

Η αρχή του πάρκου, όπου τρομακτική στήλη καπνού υψώνεται για πάνω από έναν μήνα από τα αχανή μαρόν φαράγγια που έσκαψε ο ποταμός Κολοράντο, χρειάστηκε ν’ απομακρύνει εσπευσμένα τον περασμένο μήνα κάπου πεντακόσιους τουρίστες κι εργαζόμενους.

A haunting beauty. The Dragon Bravo Fire burning through the Grand Canyon as stars and meteors pass silently overhead. It’s hard to watch a place you love endure this, so I turned my lens to the sky and let it speak.#GrandCanyon #Astrophotography #Timelapse #DragonBravoFire pic.twitter.com/Tqn95blUHt — Sean Parker (@seanparkerphoto) August 2, 2025

Η «Dragon Bravo Fire» δεν έχει στοιχίσει τη ζωή σε κανέναν, εξ όσων είναι γνωστά, όμως κατέστρεψε, σύμφωνα με τις αρχές, από «50 ως 80 κτιριακές υποδομές» στο βόρειο τμήμα του πάρκου, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού ξενοδοχείου στην περιοχή: του Grand Canyon Lodge, χτισμένου τα χρόνια του 1930, με θέα που κόβει την ανάσα.

Arizona: An incredible view of Fire activity on the Dragon Bravo Fire yesterday in the Grand Canyon. The fire is now estimated to be over 55,000 acres. Thanks to subscriber Chris Escudero for sharing this view of fire growth yesterday evening. 🙏 https://t.co/O8kRNNiBm4 pic.twitter.com/vRllWGF80G — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 28, 2025

Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχει γίνει φέτος ακόμη πιο λεπτό ζήτημα στην αμερικανική Δύση, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε μεγάλες δημοσιονομικές περικοπές και απολύσεις στις υπηρεσίες δασοπροστασίας, επιτήρησης της ατμόσφαιρας και των ωκεανών (NOAA) και διαχείρισης καταστροφών (FEMA).

The Grand Canyon Lodge has burned down due to the Dragon Bravo Fire in the Park. Other structures have been impacted as well. On today’s show I talk about the multiple managed fires that blew out yesterday due to weather events that rolled over the fire areas. Thanks to the… pic.twitter.com/OVG5MUgfZB — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 13, 2025

Πηγή: ΑΠΕ