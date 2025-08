Τουλάχιστον 68 είναι οι νεκροί πρόσφυγες και μετανάστες που πνίγηκαν αφού η βάρκα που τους μετέφερε βυθίστηκε έξω από την Υεμένη. Μόλις 12 είναι οι επιζώντες ενώ σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης άλλοι 74 αγνοούνται.

Ο Αμπντούσατορ Εσόεφ, επικεφαλής του ΔΟΜ του ΟΗΕ στην Υεμένη, δήλωσε την Κυριακή στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι το πλοίο, με 154 άτομα από την Αιθιοπία, ανατράπηκε στα ανοικτά της επαρχίας Αμπιάν της Υεμένης.

Οι σοροί 54 προσφύγων και μεταναστών ξεβράστηκαν στην ακτή στην περιοχή του Χανφάρ και άλλες 14 εντοπίστηκαν σε διαφορετική τοποθεσία και μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο ενός νοσοκομείου.

Ο Αμπντούλ Καϊντίρ Μπατζάμιλ, διευθυντής του γραφείου υγείας στη Ζανζιβάρη, δήλωσε ότι οι αρχές έκαναν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ταφή των θυμάτων κοντά στην πόλη Σακρά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Τα θαλάσσια δρομολόγια ανάμεσα σε Κέρας της Αφρικής και Υεμένη αποτελούν μια κοινή αλλά επικίνδυνη διαδρομή για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ταξιδεύουν και προς τις δύο κατευθύνσεις.

