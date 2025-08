Ο Μούσα Μαρά, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός του Μαλί για οκτώ μήνες (από τον Απρίλιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015), κρίθηκε προφυλακιστέος χθες Παρασκευή και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «υπονόμευση της αξιοπιστίας του κράτους και εναντίωση στη νόμιμη εξουσία», ύστερα από ανάρτηση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε πολιτικούς κρατούμενους, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ο Μούσα Μαρά).

Ο Μαρά είχε προηγουμένως εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή σχετικά με την ανάρτηση που έκανε την 4η Ιουλίου στην πλατφόρμα Χ, υποσχόμενος απονομή δικαιοσύνης σε κρατούμενους που είχε επισκεφθεί.

«Ακλόνητη αλληλεγγύη στους κρατούμενους συνείδησης», έγραψε ο Μαρά που γνωστοποίησε πως τους επισκέπτεται τακτικά. «Οσο κι αν διαρκεί η νύχτα, ο ήλιος σίγουρα θα ξεπροβάλει τελικά», υπογράμμισε.

Voilà les quelques petits mots qui ont effrayé le pouvoir militaire (pour ne plus dire la transition, puisque nous ne sommes plus dans une transition mais dans un quinquennat) et poussé à instrumentaliser la justice malienne pour arrêter le PM Moussa Mara ! pic.twitter.com/dxE1my5Cmh

— The Main Character 🇲🇱 (@amadoudemba5) August 1, 2025