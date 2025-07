Χιλιάδες επιβάτες αποκλείστηκαν σε μερικούς από τους μεγαλύτερους αερολιμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των Heathrow και Gatwick.

Όλος ο εναέριος χώρος του Λονδίνου έκλεισε λόγω τεχνικής βλάβης, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τα αεροσκάφη σε όλη την επικράτεια της χώρας, ακριβώς στην αρχή των καλοκαιρινών σχολικών διακοπών, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Eurocontrol, η ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ότι ο χώρος ελέγχου του Λονδίνου είναι «προσωρινά μη διαθέσιμος λόγω τεχνικών προβλημάτων».

Τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίτερα το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurocontrol.

Ένας εκπρόσωπος της Nats, της εταιρείας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που είναι υπεύθυνη για τον εναέριο χώρο της Βρετανίας, αναγνώρισε ένα «τεχνικό πρόβλημα», αλλά δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει καμία ένδειξη για το πότε θα επιλυθούν τα προβλήματα.

Είπε: «Λόγω τεχνικού προβλήματος στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Nats Swanwick, περιορίζουμε τον αριθμό των αεροσκαφών που πετούν στην περιοχή ελέγχου του Λονδίνου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, η οποία είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα.

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκληθούν. Οι μηχανικοί μας εργάζονται σκληρά για να επιλύσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό και συνεργαζόμαστε στενά με τις αεροπορικές εταιρείες για να βοηθήσουμε στην ελαχιστοποίηση των διαταραχών».

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανέφερε επίσης ότι επηρεάστηκε από την τεχνική βλάβη.

⚠| Due to a technical issue impacting NATS, all departures from Edinburgh Airport are currently being held.

We are waiting for further information from NATS and will provide updates when possible.

Please check with your airline for the latest information on your flight.

— Edinburgh Airport (@EDI_Airport) July 30, 2025