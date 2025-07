Το Ισραήλ απέρριψε την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Αυτό μεταφέρθηκε στους μεσολαβητές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Λωρίδα και τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη Haaretz ξένη πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες.

Επίσης, το κανάλι Al-Araby του Κατάρ ανέφερε ότι, στην απάντησή του προς τη Χαμάς, το Ισραήλ απέρριψε αρκετές από τις θέσεις της οργάνωσης σχετικά με την ανάπτυξη ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και την προτεινόμενη αναλογία για την ανταλλαγή των λειψάνων των ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ισραήλ παρέμεινε σταθερό στην άρνησή του να αποσυρθεί από την οδό Σαλάχ αλ-Ντιν και τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντιαμιν Νετανιάχου δήλωσε: «Η αποστολή για τη διάσωση των ομήρων μας βρίσκεται σε τελικό στάδιο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε: «Έχουμε επίσης να ολοκληρώσουμε έναν αγώνα – την εξάλειψη ενός από τους εκπροσώπους του ιρανικού άξονα. Θα επιτύχουμε απόλυτη νίκη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απελευθέρωση των ομήρων μας».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη φυλακή Αγιαλόν στην πόλη Ράμλα, στο κεντρικό Ισραήλ, όπου κρατούνται μέλη της ειδικής μονάδας Νούχμπα της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου, μέσω ανακοίνωσης του γραφείου του, πρόσθεσε ακόμη ότι το Ισραήλ έριξε τρόφιμα από αέρος στη Γάζα και ενθάρρυνε άλλες χώρες να συμμετάσχουν στις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι οι Παλαιστίνιοι, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα περνάει με το σταγονόμετρο.

Η ανάρτηση του γραφείου του Νετανιάχου:

Prime Minister’s Office:

Hamas stole food from its own people. Israel acted. We airdropped aid to Gazan civilians and we called on other nations to join us. Some have already done so. pic.twitter.com/0WaLGgym44

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 30, 2025