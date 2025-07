Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Ανγκόλα, στο περιθώριο διαδηλώσεων για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα της νοτίου Αφρικής αύξησε την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 30% αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περικοπής επιδοτήσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Protests over fuel price hike in Angola have left 22 people dead and 197 others injured, the country’s Interior Minister Manuel Homem said on Wednesday

Read more: https://t.co/stz5beS0pf pic.twitter.com/xZqm1hFaND

— TRT Afrika (@trtafrika) July 30, 2025