Η αποθέωση του «ευ αγωνίζεσθαι»: Ο πρωταθλητής παρηγορεί τον δακρυσμένο φιναλίστ (vid+pics)

Τελικός του 500άρι τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Άλεξ Ντε Μινόρ εναντίον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα. Ο Ισπανός σέρβιρε στο τρίτο σετ για να πάρει τον τίτλο. Ήταν μπροστά με 5-3 και 30-0. Ο Αυστραλός, όμως, δεν πτοήθηκε. Έκανε μπρέικ και μείωσε σε 5-4. Έμεινε ζωντανός και σέρβιρε για το 5-5. Σε εκείνο το σημείο ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα είχε τρία championship points. Τρεις φορές βρέθηκε με αβαντάζ (40-A), αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον πόντο, που θα του έδινε το βαρύτιμο τρόπαιο στην αμερικάνικη πρωτεύουσα.

Heart of a lion. Nerves of steel. Alex De Minaur 🤯 @alexdeminaur #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/j1P1Dr7EWF

Ο Ντε Μινόρ δείχνοντας ψυχραιμία και χαρακτήρα έσβησε και τα τρία. Ισοφάρισε σε 5-5 γκέιμς και λίγο αργότερα οι δύο τενίστες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Αυστραλός κυριάρχησε και με 7-3 έκανε το 2-1, που του έδωσε τη νίκη και τον τίτλο μετά από μια μεγάλη μάχη, που διήρκησε 3 ώρες και 4 λεπτά. Μια συγκλονιστική αναμέτρηση, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και χάρισε πλούσιο θέαμα σε όσους την παρακολούθησαν.

Αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία, όμως, από το παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα δεν ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν αυτό που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Ισπανός τενίστας δεν μπορούσε να πιστέψει τον τρόπο που έχασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έφτασε τόσο κοντά, αλλά δεν τελικά κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα έκατσε περίλυπος στον πάγκο του, εξαντλημένος από την υπεροπροσπάθεια. Ο Ντε Μινόρ όταν είδε τον αντίπαλό του βουρκωμένο πήγε δίπλα του και προσπάθησε να τον παρηγορήσει. Τον πήρε μια αγκαλιά και άρχισε να του μιλάει. Μια απίστευτη σκηνή, που έκανε τον γύρο του κόσμου. Μια σκήνη – αποθέωση του «ευ αγωνίζεσθαι», με τον Αυστραλό μάλιστα στις δηλώσεις του να αποθεώνει τον Φοκίνα.

All respect after the heat of battle 🫶@alexdavidovich1 @alexdeminaur pic.twitter.com/4ZqkyCFYfV

