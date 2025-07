Το πλοίο Handala, του Στόλου της Ελευθερίας, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Ασντόντ από τις ισραηλινές δυνάμεις, μια ημέρα αφότου το κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα και κράτησαν το πλήρωμα.

Το πλοίο το αναχαίτισε ο ισραηλινός στρατός, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα μέλη του πληρώματός του (μεταξύ τους δύο βουλευτές του γαλλικού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία) προσήχθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Η ισραηλινή ΜΚΟ Adalah είπε στο AFP πως έστειλε δικηγόρους στο λιμάνι του Ασντόντ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ζήτησε από τις αρχές να μιλήσει με τους επιβάτες του πλοίου, όμως μάταια.

«Έπειτα από 12 ώρες στη θάλασσα, μετά την παράνομη αναχαίτιση του Handala, οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ασντόντ», διευκρινίζει σε ένα δελτίο Τύπου αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, που ειδικεύεται στην παροχή νομικής βοήθειας.

«Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν στους δικηγόρους της Adalah την πρόσβαση στους ακτιβιστές που κρατούνται προκειμένου να τους παράσχουν νομική βοήθεια», πρόσθεσε.

«Η Adalah επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι ακτιβιστές που επιβαίνουν στο πλοίο Handala συμμετείχαν σε μια ειρηνική πολιτική αποστολή που στοχεύει στο να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα. Το πλοίο αναχαιτίστηκε σε διεθνή ύδατα και η κράτησή τους συνιστά μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

I love these people so much. The crew onboard the Handala freedom flotilla were chanting and singing together just minutes before their abduction by the Israeli forces. They are the best of humanity. We are all Handala. pic.twitter.com/3BgDB0ZwvD

— Yipeng Ge 葛义朋 (@yipengGe) July 26, 2025