Με τα… μούτρα στη δουλειά ο Αντετοκούνμπο λίγο πριν το Ευρωμπάσκετ (vid)

Η δουλειά δεν σταματά ποτέ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά μόνο μερικές μερικές μέρες, με τον «Greek Freak» να έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς ενόψει του επικείμενου Ευρωμπάσκετ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, θα δώσει κανονικά το παρών στη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει η Εθνική μας ομάδα να διεκδικήσει ένα μετάλλιο τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ανακοινώσει την προεπιλογή του και η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προφανώς έχει ξεκινήσει νωρίτερα ατομική εκγύμναση.

No days off for Giannis this summer ​💪​🇬🇷 pic.twitter.com/zFg44hFKfL

