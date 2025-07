Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες χαρακτήρισε το νέο σύστημα διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας το οποίο διαχειρίζεται μη κερδοσκοπικός οργανισμός από τον Μάιο «σαδιστική παγίδα θανάτου» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @AbujomaaGaza).

Ο Φιλίπ Λαζαρινί είναι ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Eργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), που πλέον έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ισραήλ κι αποτελεί ποινικό αδίκημα κάθε συνεργασία μαζί του, αφού η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε κάπου 12 μέλη του πως ενέχονταν στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Video shows Israeli soldiers opening fire towards Palestinians trying to reach a Gaza Humanitarian Foundation (GHF) food distribution site in southern Gaza. At least 838 people have been killed at or near GHF aid sites since May. pic.twitter.com/glWuOEVDlU

Το λεγόμενο Ανθρωπιστικό Ιδρυμα για τη Γάζα (GHF), οργανισμός με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, άρχισε τη δραστηριότητά του τον Μάιο, έπειτα από δυο μήνες αποκλεισμού της βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο.

Διανέμει τρόφιμα σε μικρό αριθμό αυστηρά φυλασσόμενων κέντρων διανομής στην ερειπωμένη έπειτα από σχεδόν 22 μήνες πολέμου περιοχή.

World Food Programme:

▪️Crowds waiting for aid in Gaza were fired upon by Israeli occupation tanks, snipers and other sources.

▪️Those killed were only trying to get food while on the brink of starvation.

▪️The hunger crisis in Gaza has reached unprecedented levels, and people… pic.twitter.com/HzRaB5yEpH

— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) July 21, 2025