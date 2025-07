Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καταγγέλλει ότι χθες Δευτέρα υπέστησαν ισραηλινές «επιθέσεις» εγκαταστάσεις στις οποίες διαμένουν μέλη του προσωπικού του και αποθήκη του στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγονται πλέον επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Εγκατάσταση όπου διαμένει το «προσωπικό» του στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στη Λωρίδα της Γάζας, «υπέστη επιθέσεις τρεις φορές» χθες, «όπως και η κύρια αποθήκη» της υπηρεσίας υγείας του ΟΗΕ εκεί, τονίζει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Israel is using hunger and fire to pressure civilians, while the world watches in silence. pic.twitter.com/ykmAC2UYSB

🚨🇮🇱🇵🇸 BREAKING: Deir al-Balah, packed with displaced people, is under heavy bombardment.

«Ισραηλινοί στρατιωτικοί εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις» και έθεσαν υπό κράτηση δυο μέλη του προσωπικού και δυο μέλη των οικογενειών τους, απελευθερώνοντας το ένα μέλος του προσωπικού και τους δυο συγγενείς κατόπιν, αλλά κρατώντας αιχμάλωτο τον άλλο εργαζόμενο.

Πέρασαν χειροπέδες σε μέλη του προσωπικού και των οικογενειών τους, τους έγδυσαν, τους ανέκριναν και τους έλεγξαν εξονυχιστικά επί τόπου υπό την απειλή όπλου.

«Ο ΠΟΥ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του κρατουμένου μέλους του προσωπικού του και την προστασία του προσωπικού του», πρόσθεσε ο Δρ. Τέντρος μέσω X.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η τελευταία εντολή εκκένωσης στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ έχει επηρεάσει αρκετές εγκαταστάσεις του ΠΟΥ, «θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητά μας να λειτουργούμε στη Γάζα και ωθώντας το σύστημα υγείας περαιτέρω προς την κατάρρευση».

Η κύρια αποθήκη του ΠΟΥ στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ βρίσκεται εντός της ζώνης εκκένωσης και υπέστη ζημιές χθες όταν μια επίθεση προκάλεσε εκρήξεις και πυρκαγιά στο εσωτερικό.

Με την κύρια αποθήκη να μην λειτουργεί και την πλειονότητα των ιατρικών εφοδίων στη Γάζα να έχει εξαντληθεί, ο ΠΟΥ έχει σοβαρούς περιορισμούς στην επαρκή υποστήριξη των νοσοκομείων, των ομάδων έκτακτης ιατρικής βοήθειας και των εταίρων στον τομέα της υγείας, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα, καύσιμα και εξοπλισμό.

Καλεί, επίσης, επειγόντως τα κράτη μέλη να βοηθήσουν στη διασφάλιση μιας διαρκούς και τακτικής ροής ιατρικών εφοδίων στη Γάζα.

Η υπονόμευση των δραστηριοτήτων του ΠΟΥ, ως κορυφαίου οργανισμού για την υγεία, παραλύει ολόκληρη την υγειονομική ανταπόκριση στη Γάζα.

Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι απλώς απαραίτητη, αλλά έχει καθυστερήσει, καταλήγει ο Δρ. Τέντρος.

.@WHO’s staff residence in Deir al Balah, #Gaza, was attacked three times today as well as its main warehouse.

Israeli military entered the premises, forcing women and children to evacuate on foot toward Al-Mawasi amid active conflict. Male staff and family members were… pic.twitter.com/PGjaYrhkfH

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 21, 2025