Πώς το Τελ Αβίβ κατάφερε να εξοργίσει ακόμα και τον σιωνιστή Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ

Όταν επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάικ Χάκαμπι για τη θέση του πρέσβη στο Ισραήλ είχε σχολιάσει ότι είναι ο άνθρωπος που «λατρεύει το Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ, και αντιστρόφως, ο λαός του Ισραήλ τον λατρεύει». Ποιος θα το πίστευε ότι ο Χάκαμπι θα έφτανε στο σημείο να απειλήσει το… Ισραήλ.

Μπορεί ο Χάκαμπι να μην έδειξε καμία ευαισθησία στην εθνοκάθαρση στη Γάζα, καθώς και τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες που πραγματοποιεί το Ισραήλ, αλλά το Τελ Αβίβ βρήκε τον τρόπο να τον εξοργίσει αγγίζοντας τις ιδιαίτερες θρησκευτικές τους ευαισθησίες του χριστιανού ευαγγελιστή διπλωμάτη.

Συγκεκριμένα, ο πρεσβευτής, που βρέθηκε στην πόλη Ταϊμπέ, δήλωσε ότι στις 8 Ιουλίου σημειώθηκε εμπρησμός κοντά στο κοιμητήριο και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 5ου αιώνα με την ευθύνη να βαραίνει, Ισραηλινούς εποίκους στην περιοχή.

«Είναι τρομοκρατία. Είναι έγκλημα», είπε «Όσοι διαπράττουν τρομοκρατία και βιαιότητες στην Ταϊμπέ ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να εντοπιστούν και να διωχθούν ποινικά. Η επίπληξη δεν αρκεί».

I work for ALL American citizens who live in Israel-Jewish, Muslim or Christian. When they are terrorized or victims of crime I will demand those responsible be held accountable w/ real consequences. Was in Taybeh today to meet with people of that village to listen & learn. pic.twitter.com/tvl3qABZHx

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 19, 2025