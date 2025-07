Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο» το ισραηλινό πλήγμα εναντίον εκκλησίας στη Γάζα, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων το πρωί χθες Πέμπτη, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Stephanie Lecocq, επάνω, ο Εμανουέλ Μακρόν).

«Επικοινώνησα με τον Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, τον Λατίνο Πατριάρχη των Ιεροσολύμων», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς όλους τους χριστιανούς της Παλαιστίνης, οι οποίοι απειλούνται σήμερα από τη Γάζα έως την Ταΐμπα.

«Η συνέχιση αυτού του πολέμου είναι αδικαιολόγητη. Η εκεχειρία πρέπει να οριστικοποιηθεί τώρα, οι άμαχοι και οι όμηροι πρέπει ν’ απελευθερωθούν από την απειλή του μόνιμου πολέμου», τόνισε.

Από τον Λευκό Οίκο έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά το ισραηλινό πλήγμα στη μοναδική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τραμπ, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι επρόκειτο για «λάθος». Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από το πλήγμα στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας.

Σε τηλεγράφημά του για τα θύματα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη» του και ζήτησε «άμεση κατάπαυση πυρός». Επίσης, εξέφρασε για πολλοστή φορά τη «βαθιά ελπίδα για διάλογο, συμφιλίωση και διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

I am deeply saddened to learn of the loss of life and injury caused by the military attack on the Holy Family Catholic Church in #Gaza. I assure the parish community of my spiritual closeness. I commend the souls of the deceased to the loving mercy of Almighty God, and pray for…

