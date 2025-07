Γάζα: Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για πλήγμα σε εκκλησία με 3 νεκρούς – Ο Νετανιάχου μιλάει για «άστοχη βολή»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «λυπάται βαθύτατα» για το πλήγμα το πρωί της Πέμπτης σε καθολική εκκλησία στη Γάζα. Το πλήγμα στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας είχε ως αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν.

Το τυφλό χτύπημα προκάλεσε την αντίδραση του Πάπα Λέοντα, αλλά και της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει το περιστατικό, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «τραγωδία» και μίλησε για «άστοχη βολή».

«Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα που μια άστοχη βολή χτύπησε την εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα. Κάθε αθώα ζωή που χάνεται είναι μια τραγωδία. Συμμεριζόμαστε τον πόνο των οικογενειών και των πιστών», είπε σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του.

Cardinal Pizzaballa: “What we know for sure is that a tank, the IDF says by mistake, but we are not sure about this, they hit the Church directly, the Church of the Holy Family, the Latin Church”

Images of the only Catholic Church in Gaza before and after today’s attack. pic.twitter.com/JZb18QDZWA

