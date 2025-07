Έως τις 25 Ιουλίου παραμένουν ενεργές οι αιτήσεις για τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου, με χρηματοδότηση 300.000€

Το Stelios Philanthropic Foundation του επιχειρηματία και ιδρυτή των εμπορικών σημάτων easy family of brands, Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, μέσα από τον θεσμό «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025», προσφέρει 300.000 ευρώ συνολικά σε τρεις νικητές, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα.

Μην χάνεις χρόνο, λοιπόν! Αν η επιχείρησή σου πληροί τις προδιαγραφές, συμπλήρωσε την αίτηση συμμετοχής εύκολα και γρήγορα, όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμη και από τον καναπέ σου και ίσως η δική σου επιχείρηση να είναι αυτή που θα κατακτήσει την 1η θέση και το μεγαλύτερο έπαθλο της φετινής διοργάνωσης! Η διαδικασία των αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι και τις 25 Ιουλίου, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, με τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου να βραβεύει αυτοπροσώπως τους νικητές.

Αν είσαι επιχειρηματίας έως 34 ετών, έχεις ιδρύσει την εταιρεία σου εντός των τελευταίων πέντε ετών και η εταιρεία σου είναι εγγεγραμμένη και φορολογικά εγκατεστημένη στην Ελλάδα, συμπλήρωσε την αίτηση συμμετοχής έως τις 25 Ιουλίου και ετοιμάσου για το μεγάλο βήμα που μπορεί να «απογειώσει» την επιχείρησή σου!

Μία μεγάλη διοργάνωση που ενισχύει την καινοτομία και την ελληνική επιχειρηματικότητα

Τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας» που διοργανώνονται από τον επιχειρηματία και ιδρυτή των εμπορικών σημάτων easy family of brands, Sir Στέλιο Χατζηιωάννου επιστρέφουν για 16η συνεχόμενη χρονιά, όμως αυτή τη φορά φέρνουν μαζί τους και ένα από τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα στην ιστορία του θεσμού.

Πιο αναλυτικά, όσοι επιχειρηματίες δηλώσουν συμμετοχή θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα από τα τρία έπαθλα, το 1ο που είναι 150.000 ευρώ, το 2ο που είναι 100.000 ευρώ ή το 3ο που είναι 50.000 ευρώ. Επίσης και οι τρεις νικητές θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να γίνουν μέλη της easy family of brands. Ωστόσο, τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω, αφού οι νικητές θα εξασφαλίσουν ευρεία προβολή μέσα από τη διοργάνωση της βράβευσης, πιθανή αύξηση αιτημάτων από μέσα ενημέρωσης για συνεντεύξεις, μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και φυσικά, διάδραση με άλλες εταιρείες.

Από το 2008 τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας» προωθούν την εγχώρια καινοτομία αποσκοπούν στην πρόοδο της εθνικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ακριβώς για αυτό, έχουν προσφέρει μία σημαντική υποστήριξη σε πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις, μία οικονομική αρωγή που υπολογίζεται πως ξεπερνάει τα 1.800.000 ευρώ συνολικά.

Σε αυτές τις νικητήριες επιχειρήσεις συγκαταλέγονται πολλά γνωστά success stories του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, όπως οι Ferryhoper, Cinobo, ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, Ancient Greek Sandals, See you Soon, Sun of a Beach, Enaleia, Vendora.gr, που έχουν καταφέρει να αυξήσουν τον τζίρο και την εταιρική τους φήμη.

Για να γίνει και η δική σου επιχείρηση το επόμενο success story, αρκεί να δηλώσεις συμμετοχή στον θεσμός έως και τις 25 Ιουλίου. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, πώς η επιχείρησή σου πληροί τα κριτήρια συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία πρέπει να έχει ετήσιο τζίρο τουλάχιστον 100.000 ευρώ, να απασχολεί περισσότερα από 3 άτομα και ο υποψήφιος ή η υποψήφια να κατέχει έστω το 50% της εταιρείας. Αν είναι δύο οι ιδιοκτήτες, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της επιχείρησης μαζί. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί το όραμα, η δυναμική ανάπτυξης, η καινοτομία, αλλά και ο τρόπος που η επιχείρηση απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις.

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο, η επιτυχία δεν είναι απλώς θέμα τύχης ή σκληρής δουλειάς. Για να καταφέρεις να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να αναβαθμίσεις την επιχείρησή σου, χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από ένα φιλόδοξο όραμα. Χρειάζεσαι ουσιαστική υποστήριξη, χρηματοδότηση, καθοδήγηση και δυνατότητες δικτύωσης που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ώθηση για να περάσεις στο επόμενο επίπεδο και να αναρριχηθείς στην αγορά.