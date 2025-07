H xAI του Μασκ λανσάρει την πρώτη σύντροφο sexbot ως έφηβη γκοθ

Το Grok, το AI chatbot των εργαστηρίων xAI του Έλον Μασκ, σας επιτρέπει τώρα να συνομιλείτε με interactive συντρόφους, συμπεριλαμβανομένου ενός bot τεχνητής νοημοσύνης που φλερτάρει με τον χρήστη και ξεφορτώνεται κάποια από τα ρούχα της ή φορά κάτι πιο ελαφρύ.

Η τελευταία έκδοση του Grok για iOS (έκδοση 1.1.18) έρχεται με δύο συντρόφους – ένα κορίτσι anime που ονομάζεται Ani και ένα κόκκινο πάντα που ονομάζεται Rudy η Bad Rudy και έναν νέο χαρακτήρα τον Τσαντ, ανάλογα το επίπεδο του χρήστη και τις ρυθμίσεις ή προεπιλογές.

