Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν το βράδυ του Σαββάτου τη βορειοανατολική Ισπανία, συμπεριλαμβανομένης της Καταλονίας, όπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία διακόπηκε τελείως για αρκετές ώρες και όπου οι αρχές ανέφεραν ξαφνικές πλημμύρες, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, η οποία είχε θέσει μεγάλο μέρος της Καταλονίας σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το απόγευμα, περισσότερα από 100 χιλιοστά νερού (100 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο) έπεσαν σε ορισμένα σημεία μέσα σε λίγες ώρες.

🚨BREAKING: CARS SWEPT AWAY – SPAIN HIT BY SUDDEN FLOODS

Roads gone. Vehicles sunk. Chaos out of nowhere.

Catalonia just got slammed and they’re calling it “natural.”

You still think this is just weather?pic.twitter.com/8MWUPbCuyd

— HustleBitch (@HustleBitch_) July 12, 2025