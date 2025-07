Ανησυχίες πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη πιο βαρύς μετά τις πλημμύρες στο Τέξας εκφράζονταν χθες Τετάρτη, ενώ ήδη οι νεκροί είχαν ξεπεράσει τους εκατό, καθώς οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες πλέον θεωρούνται ελάχιστες, σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, κι ενώ πάνω από 170 άνθρωποι αγνοούνται.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι έρευνες συνεχίζονταν όλη μέρα χθες στην πολιτεία του αμερικανικού Νότου, που έπληξαν καταρρακτώδεις βροχές και φονικές πλημμύρες την ημέρα της αμερικανικής εθνικής εορτής, την 4η Ιουλίου.

Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να ψάχνουν τους 173 αγνοούμενους, ωστόσο ο κατάλογος αυτός «πιθανότατα θα μακρύνει» κι άλλο, έχει προειδοποιήσει ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ.

Προχθές Τρίτη εξήγησε πως μόνο στην κομητεία Κερ αγνοούνται 161 άνθρωποι, με βάση ενημερώσεις των αρχών από φίλους, συγγενείς και περίοικους.

Αξιωματούχοι της κομητείας επιβεβαίωσαν τον αριθμό αυτό χθες, ενώ άλλοι 12 αγνοούνται στο υπόλοιπο Τέξας.

«Το καθήκον μας υπ’ αριθμόν 1 είναι να βρούμε κάθε άνθρωπο που αγνοείται», επέμεινε ο κυβερνήτης Άμποτ μέσω X.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The State of Texas continues to support Texans impacted by the devastating floods across the state.

2,200+ personnel and 1,200+ assets remain deployed.

More than 20 state agencies are currently responding.

More on resources and support for Texans here: https://t.co/xJE7SemwSt pic.twitter.com/WErIpoO5sZ

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 9, 2025