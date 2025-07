Έκσταση σε κίνηση: Ο αινιγματικός συμβολισμός πίσω από τα ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ

Όταν σκεφτόμαστε τον Βίνσεντ βαν Γκογκ, οι περισσότεροι άνθρωποι φέρνουν αμέσως στο μυαλό τους τα εμβληματικά, τολμηρά εκτελεσμένα και ζεστά ηλιοτρόπια του. Θα έλεγε κανείς πως το όμορφο φυτό αποτελεί το «εμπορικό σήμα» του καλλιτέχνη – εντύπωση διόλου τυχαία.

«Ο ηλίανθος είναι δικός μου», έγραψε κάποτε, προδίδοντας την επιθυμία του να συνδεθεί δημοσίως με αυτό το εντυπωσιακό, σε μέγεθος ανθρώπου φυτό και το καμαρωτό, φλογερό στεφάνι του από πέταλα. Οι ηλίανθοι είχαν σαφώς μια βαθιά σημασία γι’ αυτόν. Τι, λοιπόν, σκόπευε να συμβολίσει ο Βίνσεντ με το αγαπημένο του helianthus annuus;

Μαζί με το Starry Night, το Sunflowers της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο έργο του. Αλλά ο καλλιτέχνης ζωγράφισε επίσης άλλους 10 καμβάδες που επικεντρώνονται σε αυτά τα λουλούδια. Ήρθαν σε τρεις σύντομες εκρήξεις έμπνευσης. Η πρώτη ήταν μια σειρά τεσσάρων έργων που δημιουργήθηκαν στο Παρίσι το 1887.

Η δεύτερη παρτίδα τεσσάρων καμβάδων δημιουργήθηκε σε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τη μετακόμισή του στη νότια γαλλική πόλη Αρλ το 1888. Η τρίτη φάση (στις αρχές του 1889) περιελάμβανε την αντιγραφή τριών συνθέσεων του προηγούμενου έτους.

Οι πιο διάσημες εκδοχές από το 1888 ζωγραφίστηκαν σε μια έξαρση αυτοπεποίθησης και αισθησιακής χαράς, «με το κέφι μιας Μασσαλιώτισσας που τρώει μπουγιαμπέσα», όπως έλεγε ο ίδιος. Και όμως, όταν έγραφε για τα ηλιοτρόπια στα γράμματά του, ο Βαν Γκογκ δεν έκανε ποτέ σαφείς δηλώσεις για το τι πραγματικά σήμαιναν γι’ αυτόν.

Η φιλία με τον Πολ Γκογκέν

Από τη μία πλευρά φαίνεται να είναι ένα μέσο για να πειραματιστεί κανείς με χρωματικούς συνδυασμούς – ιδιαίτερα με τους συνδυασμούς διαφορετικών αποχρώσεων του κίτρινου. Από την άλλη, προορίζονταν επίσης να γεμίσουν ένα σπίτι όπου επρόκειτο να ζήσει ένας συνάδελφός του, ο Πολ Γκογκέν.

Ο Γκογκέν θαύμαζε τους προηγούμενους πίνακες ηλιοτρόπιων του Βαν Γκογκ, οπότε ίσως ενσάρκωναν τις ακατάσχετες ελπίδες του καλλιτέχνη για αλληλεγγύη και φιλία – επιθυμίες που τελικά θα ματαιώνονταν μαζί με τη λαχτάρα του Βίνσεντ για καλλιτεχνική αναγνώριση εν ζωή. Ο Γκογκέν εγκατέλειψε τον Βαν Γκογκ μετά από μόλις δύο μήνες, και ο Βίνσεντ θα πεθάνει σε ηλικία 37 ετών έχοντας αποτύχει να πουλήσει πολλά από τα δικά του έργα τέχνης.

Η ζωή, ο θάνατος και τα ηλιοτρόπια

Όμως οι πίνακες του Βαν Γκογκ με τα ηλιοτρόπια έγιναν γρήγορα σύμβολο-σταθμός στις αρχές του 20ού αιώνα. Αυτό συνέβη πρώτα μεταξύ της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας της Ευρώπης. Το 1920, η συγγραφέας Κάθριν Μάνσφιλντ σημείωσε ότι τα «κίτρινα λουλούδια, που ξεχειλίζουν από ήλιο, σε μια γλάστρα» είχαν εμπνεύσει τη δημιουργική της αφύπνιση.

Το 1923 ο κριτικός και ζωγράφος Ρότζερ Φράι περιέγραψε τα Ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ ως «μία από τις θριαμβευτικές επιτυχίες της χρονιάς», η οποία εξέθεσε την «υπέρτατη πληθωρικότητα, τη ζωτικότητα και τη σφοδρότητα της επίθεσης» του καλλιτέχνη. Αργότερα πέτυχαν την καθιερωμένη αναγνώριση, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του Βαν Γκογκ σε έναν από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς ζωγράφους στην ιστορία της τέχνης.

Η επιρροή του Βαν Γκογκ στον 21ο αιώνα είναι το θέμα της τελευταίας έκθεσης της Βασιλικής Ακαδημίας, Kiefer / Van Gogh, η οποία διερευνά την επίδρασή του σε έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους καλλιτέχνες μας, τον Άνσελμ Κίφερ. Και τα ηλιοτρόπια παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η Danaë, ένα νέο γλυπτό του Κίφερ που απεικονίζει έναν ηλίανθο να αναδύεται από έναν σωρό βιβλίων. Αλλού υπάρχει μια ξυλογραφία που απεικονίζει ένα helianthus annuus να φυτρώνει από το σώμα ενός πεσμένου ανθρώπινου σώματος. Εφιστούν την προσοχή στο διαρκές ενδιαφέρον του Κίφερ για το μοτίβο και μας δίνουν την ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε τον μυστηριώδη συμβολισμό του φυτού τόσο στη δική του τέχνη όσο και στην τέχνη του Βαν Γκογκ.

«Για τον Βαν Γκογκ ο ηλίανθος ενσαρκώνει την ιδέα του για τον Νότο», λέει στο BBC ο επιμελητής της έκθεσης Ζυλιέν Ντόμερκ, αναφερόμενος στη μετακίνησή του από το Παρίσι στην Προβηγκία. Όμως ο Βαν Γκογκ είχε εργαστεί ως έμπορος έργων τέχνης στα νεανικά του χρόνια και ήταν πολύ μορφωμένος όσον αφορά την ιστορία της τέχνης. Οι πολιτιστικές του γνώσεις περνούν μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αναπαριστούσε τα λουλούδια.

«Τα απεικονίζει με μια μεγάλη ολλανδική παράδοση: αυτά τα λουλούδια που μαραίνονται και πεθαίνουν… τα λουλούδια που εξακολουθούν να κοιτάζουν τον ουρανό, και στη συνέχεια εκείνα που ξεθωριάζουν αργά, γίνονται πιο καφετιά, και έτσι είναι πραγματικά αυτός ο διαλογισμός για το πέρασμα του χρόνου.

»Νομίζω ότι με τον Κίφερ, ακολουθεί παρόμοιες γραμμές», λέει ο Ντόμερκ. «Αυτή η ιδέα του κύκλου της ζωής, αυτού του απίστευτα ζωτικού λουλουδιού, ενός νότιου λουλουδιού, του λουλουδιού που κοιτάζει το στερέωμα».

Ο συμβολισμός των ηλιοτρόπιων στην ιστορία

Όλοι οι καλλιτεχνικοί συμβολισμοί μπορούν να εξηγηθούν από την εξέλιξη των ιδεών και των συνειρμών. Το νόημα των ηλιοτρόπιων έχει τις ρίζες του στο παρελθόν και έχει βλαστήσει εκτεταμένες συζητήσεις, τόσο στην επιστήμη όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ο Βαν Γκογκ δεν ήταν ο πρώτος ή ο μόνος δημιουργικός νους στην ιστορία που είχε εμμονή με αυτούς. Έχουν «εμβολίσει» στη φαντασία αμέτρητων καλλιτεχνών και συγγραφέων στο παρελθόν, μεταξύ άλλων των Άντονι βαν Ντάικ, Μαρία φαν Οοστερβάικ, Ουίλιαμ Μπλέικ, Όσκαρ Ουάιλντ, Ντοροθέα Τάννινγκ, Πολ Νας και Άλλεν Γκίνσμπεργκ.

Σε αντίθεση με πολλά άλλα σύμβολα στην ιστορία της τέχνης, ο ηλίανθος είναι σχετικά νέος. Είναι ιθαγενής της αμερικανικής ηπείρου και εισήχθη στον «Παλαιό Κόσμο» μόνο μετά τις εξερευνήσεις του Κολόμβου και τον ευρωπαϊκό αποικισμό τον 16ο αιώνα.

Όταν καλλιεργήθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν με επιτυχία στην Ευρώπη, το γεγονός ότι οι ανώριμοι ηλίανθοι μετακινούν τα «πρόσωπά» τους για να ακολουθήσουν τον ήλιο (ένα φαινόμενο γνωστό ως ηλιοτροπισμός) έγινε το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό των φυτών, το οποίο διαμόρφωσε θεμελιωδώς τις συμβολικές τους σημασίες.

Το 1568, ο βοτανολόγος Τζιάκομο Αντόνιο Κορτούζο, συνέδεσε το λουλούδι με έναν αρχαίο μυθολογικό χαρακτήρα που ονομαζόταν Κλυτία. Λέγεται ότι η Κλυτία ερωτεύτηκε τον Απόλλωνα, έναν θεό που σχετιζόταν με τον ήλιο, και ήταν προσηλωμένη στην κίνησή του στον ουρανό, ώσπου τελικά τα πόδια της ρίζωσαν στο έδαφος και μεταμορφώθηκε σε ηλιοτρόπιο.

Σύντομα ο ηλίανθος συνδέθηκε άμεσα με την Κλυτία στην τέχνη, μετατρέποντάς τον σε εικόνα της αφοσιωμένης αγάπης. Μπορείτε να το δείτε αυτό σε πίνακες όπως το έργο Flowers in an Ornamental Vase (1670-75) της Μαρία φαν Οοστερβάικ, όπου ένα γαρύφαλλο και ένας ηλίανθος κοιτάζονται με λατρεία ο ένας τον άλλον πάνω από ένα γλυπτό που μοιάζει με Αφροδίτη που κάνει μπάνιο, αλλά θυμίζει έντονα την ακίνητη Κλυτία.

Στο έργο του Μπαρτολομέους φαν ντερ Χελστ Young Woman Holding a Sunflower (1670), το άνθος υποδηλώνει σχεδόν σίγουρα το γάμο της γυναίκας, δείχνοντας πώς είχε εξελιχθεί σε σύμβολο ρομαντικής αγάπης και προσκόλλησης.

Αλλά το θέμα της αφοσίωσης συνδέθηκε επίσης με τη θρησκεία στα έργα τέχνης. Στο έργο του Άντονι βαν Ντάικ Rest on the Flight into Egypt (1632), η Παναγία έχει από πάνω της ένα ηλιοτρόπιο για να συμβολίσει τον ρόλο της ως μεσάζοντα μεταξύ του γήινου και του ουράνιου κόσμου. Το λουλούδι υποδήλωνε πλέον και τη θρησκευτική πίστη.

Το 1654 ο Ολλανδός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωόστ βαν ντεν Βόντελ πρότεινε ότι ο ηλίανθος θα μπορούσε να είναι σύμβολο της ίδιας της τέχνης. Ακριβώς όπως ένα νεαρό ηλιοτρόπιο ακολουθεί την κατεύθυνση του ήλιου, έγραψε, «έτσι και η τέχνη της ζωγραφικής, από έμφυτη κλίση και αναζωπυρωμένη από μια ιερή φωτιά, ακολουθεί την ομορφιά της φύσης». Αυτό μπορεί να αποτελεί το κλειδί για έναν άλλο πίνακα του Άντονι βαν Ντάικ, το Self-Portrait with a Sunflower (1633), όπου ο καλλιτέχνης δείχνει με νόημα τον εαυτό του και ένα ηλιοτρόπιο, σαν να θέλει να συγκρίνει τον εαυτό του με αυτό το φυσικά προσεκτικό ηλιοτρόπιο.

Αλλά οι ιστορικοί τέχνης έχουν υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα υπονοεί την πίστη του καλλιτέχνη στον προστάτη του, τον βασιλιά Κάρολο Α΄ της Αγγλίας, στον οποίο ο Βαν Ντάικ είχε προσληφθεί ως «κύριος ζωγράφος». Αυτός ο πολιτικός συμβολισμός των ηλιοτρόπιων αντηχεί ακόμη και σε σύγχρονα έργα τέχνης.

Στο έργο του Άι Γουεϊγουέι «Sunflower Seeds» του 2010, για παράδειγμα, οι 100 εκατομμύρια ζωγραφισμένοι στο χέρι σπόροι πορσελάνης εμπνεύστηκαν από την ανάμνηση του καλλιτέχνη από αφίσες του Μάο. Αυτές τον απεικόνιζαν ως ήλιο πάνω από χωράφια με αφοσιωμένα ηλιοτρόπια, για να υποδηλώσουν την παντοδύναμη εξουσία του πάνω στον κινεζικό λαό.

Η ανθρώπινη κατάσταση

Το σταθερό νόημα σε όλους τους ποικίλους συμβολισμούς των ηλίανθων είναι η πίστη. Είναι πιθανό ο Βαν Γκογκ να είχε επίγνωση ορισμένων από αυτές τις έννοιες. Όταν έγραψε στην αδελφή του ότι οι πίνακές του ήταν «σχεδόν μια κραυγή αγωνίας, ενώ συμβολίζουν την ευγνωμοσύνη στο ρουστίκ ηλιοτρόπιο», μπορεί να σκεφτόταν τη δική του απλή και ηλιοτρόπιο εκτίμηση προς συναδέλφους του καλλιτέχνες όπως ο Γκογκέν. Αλλά μπορεί επίσης να σκεφτόταν τις προηγουμένως ευλαβικές θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τον ρομαντικό έρωτα ή ακόμη και την υποχρέωσή του απέναντι στην τέχνη της ζωγραφικής.

Το πώς ο Βαν Γκογκ επηρέασε τον Άνσελμ Κίφερ και κατά πόσον οι δύο τους ευθυγραμμίζονται στη σκέψη τους για τα ηλιοτρόπια είναι ένα άλλο συναρπαστικό ζήτημα. Ο Κίφερ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «το ηλιοτρόπιο συνδέεται με τα αστέρια, επειδή κινεί το κεφάλι του ενάντια στον ήλιο. Και τη νύχτα, είναι κλειστό. Τη στιγμή που εκρήγνυνται είναι κίτρινα και φανταστικά: αυτό είναι ήδη το σημείο πτώσης. Έτσι, οι ηλίανθοι είναι το σύμβολο της condition d’etre (της κατάστασης της ύπαρξής μας)».

Στο ξυλογραφικό του χαρακτικό Hortus Conclusus (2007-14), οι ηλίανθοι του Κίφερ παραπέμπουν πιο εμφατικά από τον Βαν Γκογκ στη φθορά, αλλά και στην ευκαιρία της αναγέννησης. Είναι μαυρισμένοι και αποξηραμένοι. Αλλά συχνά δείχνουν επίσης τους σπόρους τους να πέφτουν καταρρακτωδώς στο έδαφος, και έτσι την υπόσχεση μιας νέας ζωής που θα έρθει.

Ο κόσμος ως σύνολο

Ο Κίφερ έχει αναφέρει ως έμπνευσή του μια άλλη προσωπικότητα του 17ου αιώνα – τον γιατρό, αποκρυφιστή φιλόσοφο και κοσμολόγο Ρόμπερτ Φλουντ. Μία από τις πεποιθήσεις του Φλουντ ήταν η αντιστοιχία μεταξύ των ζωντανών φυτών της Γης και των άστρων, καθώς και ένας μυστικιστικός δεσμός μεταξύ των κατώτερων μορφών ζωής και μιας μοναδικής ουράνιας αλήθειας.

Στις εικόνες του με τα ηλιοτρόπια, ο Κίφερ τα πλαισιώνει συνήθως από τον ουρανό για να μας θυμίσει την ηλιοτροπική σύνδεση των ηλιοτρόπιων με τον ήλιο. Όταν απεικονίζονται να αναπτύσσονται από ανθρώπινα σώματα, είναι σαν να συμβολίζουν την πίστη του Φλουντ στη σύνδεση της ψυχής μας με τον ουρανό.

Ενισχύει την ιδέα ότι ο συμβολισμός των ηλιοτρόπιων εξακολουθεί να είναι χρεωμένος στις πεποιθήσεις της ύστερης Αναγέννησης. Τα ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ αντανακλούν επίσης πτυχές αυτών των ιστορικών συσχετισμών και παραπέμπουν στη λαχτάρα του για μια βαθύτερη αγάπη – είτε για τη φύση, την τέχνη, τη θρησκεία, είτε για την επιθυμία του για μια δημιουργική αδελφοσύνη με τον Γκογκέν.

Αλλά στα χέρια του ίδιου και του Κίφερ, οι helianthus annuus μεταφέρουν επίσης οικουμενικές ανησυχίες – την επιθυμία μας να προβληματιστούμε σχετικά με την παροδικότητα της ζωής και να αναζητήσουμε υψηλότερες και πιο αιώνιες αρχές.

Τα ηλιοτρόπια συμβολίζουν την αφοσίωση σε έννοιες που υπάρχουν πέρα από την κατανόησή μας, οδηγώντας μας να σκεφτούμε πέρα από την καθημερινή μας πραγματικότητα και να τεντωθούμε προς τη ζεστασιά, το φως και την αγάπη των ουρανών.

Τώρα που το καλοκαίρι έφτασε και τα ηλιοτρόπια φωτίζουν και πάλι ολόκληρες πεδιάδες με τα «φλογερά» τους φύλλα σε μια έκσταση της ζωής, ίσως είναι μια καλή αφορμή να τα παρακολουθήσουμε με νέο βλέμμα – και ίσως διδαχτούμε κάτι από την εκστατική αυτή τους φύση.

Η έκθεση Kiefer/ Van Gogh παρουσιάζεται στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου από τις 28 Ιουνίου έως τις 26 Οκτωβρίου.

*Πηγή: BBC