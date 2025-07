Επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσαν στον θάνατο ενός ανθρώπους στην περιφέρεια Λίπετσκ, στη δυτική Ρωσία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ιγκόρ Αρταμόνοφ σήμερα.

«Την περασμένη νύχτα, drone συνετρίβη σε έκταση αγροτικής επιχείρησης της περιοχής Χλεβένσκι», κάπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, «προκαλώντας πυρκαγιά, που κατασβέστηκε γρήγορα», εξήγησε ο περιφερειάρχης Αρταμόνοφ μέσω Telegram.

«Ένας άνθρωπος είναι νεκρός, άλλος ένας τραυματίας», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στη Ρωσία, ενώ οι ρωσικές επίσης βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις, στο πλαίσιο του πολέμου που συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, ρωσική επιδρομή τραυμάτισε τρεις ανθρώπους περί τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη δήμαρχο της κοινότητας που έγινε στόχος, της Τσουχούιβ.

«Δυο κατοικίες καταστράφηκαν» ενώ ζημιές υπέστησαν πολλά ακόμη κτίρια και τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε η Χαλίνα Μινάεβα μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι τομέας στο κέντρο επλήγη από τις ρωσικές δυνάμεις τη νύχτα και ότι υπήρχαν τραυματίες, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 155 ουκρανικά drones τη νύχτα, ανάμεσά τους πενήντα και πλέον στην περιφέρεια Κουρσκ, που γειτονεύει με την Ουκρανία.

⚡ 155 drones in one night: Russian MoD reports massive UAV attack across dozens of regions

There was no sleep in Russia last night. The Russian Ministry of Defence claims it repelled one of the largest drone attacks in recent months — reportedly, 155 UAVs were shot down… pic.twitter.com/hFSwvAj6qN

— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2025