Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα η Ουκρανία, και συγκεκριμένα το Κίεβο, αντιμετώπισε μαζική επίθεση με drones από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν, ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την ουκρανική πρωτεύουσα.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

🇷🇺‼🇺🇦 Russia launched a massive overnight attack on Kyiv and the surrounding region. What we know:

🔴The attack lasted nearly 10 hours and involved both drones and missiles.

🔴In the capital, 2 people were killed and 14 injured — 9 of them hospitalized. In the region, one man… pic.twitter.com/D5EpbQKlev

— Visioner (@visionergeo) July 10, 2025