Νέα πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης τη νύχτα σήμερα Πέμπτη τραυμάτισαν τουλάχιστον δυο ανθρώπους στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές ουκρανικές αρχές, και νωρίτερα, πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κοσταντίνιφκα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για δυο τραυματίες στη συνοικία Σολομιάνσκι και προειδοποίησε ότι «εχθρικό drone» πλησίαζε το κέντρο της πόλης.

The world needs to see – Russia is terrorizing abd eliminating Ukrainians pic.twitter.com/40c2wBEJBX

Η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, που προειδοποίησε επίσης πως υπήρχε απειλή πλήγματος με βαλλιστικό πύραυλο, έκανε αργότερα λόγο για τρεις τραυματίες από θραύσματα σε πλήγματα κατά έξι συνοικιών.

Επλήγησαν πολυκατοικίες, οχήματα, αποθήκες και κτίρια γραφείων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, που κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

«Η επίθεση του εχθρού συνεχίζεται, οι δυνάμεις (αντιαεροπορικής) άμυνας καταρρίπτουν εχθρικούς στόχους», πρόσθεσε μέσω Telegram.

It’s about 3 a.m. Kyiv time. The city is under a barrage of fire, russian missiles and drones… people, suddenly awake, are running to hide whoever they can… the video shows the terrible sounds of Iranian-russian Shaheds and missile explosions… may the Almighty save us! pic.twitter.com/JY6lGdfLqs

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters άκουσαν ισχυρές εκρήξεις τη νύχτα στην πόλη και επίσης χαρακτηριστικούς ήχους αναχαιτίσεων.

Δεκάδες κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμό του μετρό, όπου τους διατέθηκαν στρώματα και υλικά κατασκήνωσης όσο περίμεναν το τέλος της επιδρομής.

The capital of Ukraine, Kyiv, is under a combined Russian attack with Shahed/Geran-type long-range OWA-UAVs and ballistic missiles. pic.twitter.com/vX5eLSuZtO

Παράλληλα, ρωσικός βομβαρδισμός σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν στην Κοσταντίνιφκα, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η πόλη, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, είναι στόχος ρωσικής επίθεσης εδώ και μήνες, καθώς ο ρωσικός στρατός προελαύνει με αργό ρυθμό προς δυσμάς. Ο Βαντίμ Φιλασκίν, ο περιφερειάρχης, κάλεσε τους αμάχους που απομένουν εκεί να πάρουν «υπεύθυνη απόφαση» και να φύγουν προς «λιγότερο επικίνδυνες περιοχές» της χώρας.

A host of new attacks on the towns in free Donetsk.

Three people have been killed in Kostiantynivka after a drone strike and then an aerial bomb.

21 private houses were damaged, an administrative building was destroyed. The bodies of two victims were found in the rubble. pic.twitter.com/9EbnTMVomP

— Tim White (@TWMCLtd) July 9, 2025