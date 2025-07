Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε χωριό στο κέντρο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, περιοχή την οποία πολιορκεί εδώ και μήνες, κάτι που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στην Ουκρανία, όπως σημειώνει το AFP.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Ντάχνε στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, μια σημαντική βιομηχανική περιοχή εξόρυξης που έχει επίσης δεχθεί διαδοχικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν καταστήσει τη διέλευση των συνόρων βασικό τους στρατηγικό στόχο τους τελευταίους μήνες και η βαθύτερη προέλαση στην περιοχή θα μπορούσε να δημιουργήσει υλικοτεχνικά και οικονομικά προβλήματα για το Κίεβο, σημειώνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δείτε σχετική ανάρτηση και από τους Moscow Times:

Ukraine said its forces “repelled” Russian attacks in the region, including “in the vicinity” of Dachne, which Moscow says it now controls. https://t.co/MGAOHnb75i

Η Ουκρανία μέχρι στιγμής διαψεύδει οποιαδήποτε ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο στρατός της ανακοίνωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του «απέκρουσαν» επιθέσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ, μεταξύ άλλων «στην περιοχή» του Ντάχνε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ukrainian Marines Raise Flag in Dachne, Dnipropetrovsk Region

On July 6, soldiers from the 37th Separate Brigade of the 2nd Marine Battalion released a video from the settlement, clearly showing their brigade’s flag raised over Dachne.

With this, they refuted Russian propaganda… pic.twitter.com/cSiG5GiT1q

— Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) July 7, 2025