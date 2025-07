Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Πέμπτη τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Drones reached Moscow region this afternoon.

Russia’s MoD claims 3 were shot down there, while another 22 Ukraine UAVs were intercepted in the Belgorod and Bryansk regions. pic.twitter.com/crKPUB0JvO

— Tim White (@TWMCLtd) July 10, 2025