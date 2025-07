Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στη Γάζα αφού βομβάρδισε τον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, μία ημέρα που σκότωσε τουλάχιστον 95 Παλαιστίνιους στη Λωρίδα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί στη Γάζα από σημερινές επιθέσεις των IDF. Από αυτούς οι οκτώ σκοτώθηκαν στον προσφυγικό καταυλισμό, δύο ακόμη σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό σπιτιού στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ και άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους μετά από πλήγμα με drone σε σκηνές στη Χαν Γιουνίς.

Υπάρχουν μη επιβεβαιωμένες αναφορές για ακόμη περισσότερους θανάτους στον προσφυγικό καταυλισμό.

Δείτε ανάρτηση του Quds News Network:

Residents inspect the destruction following a deadly Israeli airstrike late last night on two homes in Al-Shati refugee camp, western Gaza City. The attack resulted in at least 10 Palestinians killed. pic.twitter.com/TCw9bI458b

— Quds News Network (@QudsNen) July 9, 2025