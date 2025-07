Επίθεση από Iσραηλινούς εποίκους δέχθηκαν μέλη τηλεοπτικού συνεργείου της Deutsche Welle στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής υπηρεσίας. Την εγγύηση της ασφάλειας του προσωπικού των ΜΜΕ ζήτησε η γερμανική κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, όταν μια ανταποκρίτρια από το γραφείο της DW στην Ιερουσαλήμ και ένας εικονολήπτης λιθοβολήθηκαν και καταδιώχθηκαν από Ισραηλινούς εποίκους κοντά στο χωριό Σιντζίλ, βορείως της Ραμάλα. Από τα κεντρικά γραφεία στην Βόννη ανακοινώθηκε ότι οι συνεργάτες της κατάφεραν να διαφύγουν σώοι και αβλαβείς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη το αυτοκίνητό τους.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο γενικός διευθυντής της Deutsche Welle Πέτερ Λίμπουργκ καταδίκασε την επίθεση εναντίον της δημοσιογράφου και του εικονολήπτη, οι οποίοι, όπως είπε, κάλυπταν προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της βίας των εποίκων.

«Απαιτούμε πολύ ξεκάθαρα η ισραηλινή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των δημοσιογράφων στη Δυτική Όχθη. Η ελευθερία του Τύπου – και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των δημοσιογράφων – είναι απαραίτητος πυλώνας κάθε δημοκρατίας», δήλωσε ο επικεφαλής της DW. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ, με ανάρτησή του στο «Χ», δήλωσε ότι οι αναφορές για βίαιες επιθέσεις εποίκων σε ξένους δημοσιογράφους είναι εξαιρετικά ανησυχητικές.

«Η ελευθερία του Τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων πρέπει να είναι εγγυημένες. Το έργο τους είναι απαραίτητο, ενόψει της αυξανόμενης βίας των εξτρεμιστών εποίκων», έγραψε ο Ζάιμπερτ.

DW Director General Peter Limbourg condemned an attack on two DW reporters in the Palestinian-administered part of the occupied West Bank.

A correspondent and a cameraman were pelted with large stones and chased by Israeli settlers.https://t.co/uQxo69MgOO

— DW News (@dwnews) July 6, 2025