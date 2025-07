Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή το σαρωτικό νομοσχέδιο περί φοροαπαλλαγών και περικοπής δαπανών, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της «Ημέρας Ανεξαρτησίας» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Στη διάρκεια της τελετής, πέταξαν πάνω από τον Λευκό Οίκο αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας – συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών βομβαρδιστικών B-2 που συμμετείχαν στις επιδρομές εναντίον του Ιράν.

SIGNED. SEALED. DELIVERED. 🧾🇺🇸

President Trump’s One Big Beautiful Bill is now LAW — and the Golden Age has never felt better. pic.twitter.com/t0q2DbZLz5

— The White House (@WhiteHouse) July 4, 2025