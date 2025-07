«Παρακολουθεί την περίπτωση του Λόνι Γουόκερ η Ρεάλ Μαδρίτης» (pic)

Με την είσοδο του Ιουλίου η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, με πιο σημαντική φυσικά αυτή του Τσους Ματέο ο οποίος αποχώρησε για να τον αντικαταστήσει ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Στο μεταξύ, οι «μερένγκες» δουλεύουν και τα μεταγραφικά τους, αφού όπως μεταφέρουν από τη Γερμανία έχουν ρίξει τα βλέμματά τους στην αγορά του ΝΒΑ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον «Buzz Sport» οι Ισπανοί εξετάζουν την περίπτωση του Λόνι Γουόκερ ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς πριν από λίγες ημέρες.

Real Madrid is monitoring the situation around Lonnie Walker IV sources tell @BuzzSport_de.

Real Madrid is ready to offer the €2M per season contract to a free agent.

