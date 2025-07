Ντούα Λίπα: «Έκλεισε» την ευρωπαϊκή περιοδεία της στο Δουβλίνο τραγουδώντας Σινέντ Ο’ Κόνορ

Η Ντούα Λίπα ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της Radical Optimism Tour στο Δουβλίνο το Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ένα ιδιαίτερο τραγούδι διασκευής στη set list της, ως φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες της Ιρλανδίας, τη Σινέντ Ο’ Κόνορ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023.

H Ντούα Λίπα ερμήνευσε το «αξέχαστο» τραγούδι της Ο’Κόνορ «Nothing Compares 2 U» το βράδυ της Παρασκευής 27 Ιουνίου. Σε βίντεο που τράβηξαν οι θαυμαστές από τη συναυλία, ακούγεται να λέει ότι ήταν τιμή της να τραγουδήσει το τραγούδι εκείνο το βράδυ και είπε στο κοινό να συμμετάσχει αν ήξερε τους στίχους.

View this post on Instagram A post shared by Warner Music Ireland (@warnermusicireland)

Το τραγούδι, αν και γράφτηκε από τον Πρινς και κυκλοφόρησε αρχικά το 1985, με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Ο’ Κόνορ το 1990, κυριάρχησε στο chart του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και οδήγησε το άλμπουμ της «I Do Not Want What I Haven’t Got» στην κορυφή του Billboard 200 την ίδια χρονιά.

Άλλες στιγμές της περιοδείας

Η συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή της Ντούα Λιπα στο Δουβλίνο, ακολούθησε μια σειρά από εμφανίσεις – έκπληξη καλλιτεχνών, στις sold-out συναυλίες της στο στάδιο του Wembley στις 20 και 21 Ιουνίου. Εκεί, η τραγουδίστρια καλωσόρισε στη σκηνή τους Τζαμιροκουάι και ερμήνευσαν μαζί το «Virtual Insanity» και την Charli XCX, για το «360».

Η περιοδεία της ποπ σταρ συνεχίζεται στη Βόρεια Αμερική στις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας με δύο εμφανίσεις στο Τορόντο, προτού ταξιδέψει στο Σικάγο, τη Βοστώνη, την Ατλάντα, τη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, μεταξύ άλλων.