Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί και πάλι τις ΗΠΑ, ενώ θα έχει τετ-α-τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν το αμερικάνικο Axios και ισραηλινά μέσα, όπως η Jerusalem Post.

Το Axios αναφέρει ότι η συνάντηση των δυο ηγετών θα γίνει τη Δευτέρα 7 Ιουλίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING 🚨 NETANYAHU TO MEET TRUMP AT WHITE HOUSE ON JULY 7, AXIOS REPORTS

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 30, 2025