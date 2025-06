Από το χωράφι στα… likes – Η νέα τάση των «farmfluencers»

Προβάλλουν την ζωή στην ύπαιθρο, ενθαρρύνουν νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, αναδεικνύουν τοπικά προϊόντα, τις καλλιέργειες και τα κοπάδια τους, επιδρούν στην τοπική αγροτική οικονομία, φέρνοντας τους αγρότες και τη γεωργία σε πρώτο πλάνο.

Ο λόγος για τους «farmfluencers», οι οποίοι ακολουθώντας το «ρεύμα» της εποχής έρχονται να καλλιεργήσουν μέσω των… διαδικτυακών συνδέσεων μια νέα αντίληψη για το ποιοι είναι πραγματικά οι αγρότες και ποιος είναι ο ζωτικός ρόλος τους στην πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι «farmfluencers», με απλή γλώσσα, αυθεντικότητα και χιούμορ, καταρρίπτουν στερεότυπα και δημιουργούν νέες γέφυρες επικοινωνίας, ιδιαίτερα με τις νέες ηλικίες που έχουν ελάχιστη επαφή με την ύπαιθρο

Άλλωστε, οι αγρότες δεν είναι απλώς παραγωγοί τροφίμων. Είναι η καρδιά της υπαίθρου, οι προστάτες της υπαίθρου, οι καινοτόμοι στην αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο ρόλος τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατος, ιδιαίτερα όσο διευρύνεται το χάσμα μεταξύ αστικού και αγροτικού κόσμου.

Αυτό ακριβώς το κενό έρχονται να καλύψουν πρωτοβουλίες, που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώπη, φέρνοντας τους αγρότες στο προσκήνιο.

Ψηφιακοί και πρωτοπόροι

Καλές πρακτικές και καινοτόμα παραδείγματα που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη συλλέξει η Ομάδα Θεματικής Εργασίας του Δικτύου της ΚΑΠ της ΕΕ για την «Αναγνώριση της Ευρύτερης Συμβολής των Αγροτών».

Είτε πρόκειται για έναν γαλακτοπαραγωγό στο YouTube που μιλάει για την ευημερία των ζώων, είτε για έναν νεαρό αγρότη στο «FarmTok», που εργάζεται για να εμπνεύσει νέους ανθρώπους να ενταχθούν στον πρωτογενή τομέα, αυτές οι «φωνές» φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο το κοινό ασχολείται με τη γεωργία.

Μάλιστα, για όσους αγρότες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το ψηφιακό κύμα αλλά δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι οδηγοί και δίκτυα υποστήριξης.

Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, η Κεντρική Ένωση Παραγωγών και Ιδιοκτητών Δασών έχει δημιουργήσει έναν οδηγό επικοινωνίας, ενώ στην Αυστρία, μια ομάδα «farmfluencers» υποστηρίζεται από το Αυστριακό Γεωργικό Επιμελητήριο.

Χάρη σε δράσεις και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που ανοίγουν ένα παράθυρο στη ζωή στις αγροτικές περιοχές, το κίνημα των «farmfluencers» δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Πιο πρόσφατα, το κίνημα των «farmfluencers» έχει ενισχυθεί από κάποιες πιο απροσδόκητες βοήθειες. Σε αυτές εντάσσονται διασημότητες, οι οποίοι αποφασίζουν να επενδύσουν στη γεωργία, υποστηρίζοντας και προβάλλοντας τον πρωτογενή τομέα στην κοινωνία. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις διασημοτήτων όπως ο Jeremy Clarkson μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Clarkson’s Farm» και μουσικοί όπως ο Andy Cato, που έγινε αγρότης στη Γαλλία.

Οι εκστρατείες

Ωστόσο, η διατήρηση μιας διαδικτυακής παρουσίας απαιτεί επένδυση σε χρόνο, χρήματα και ενέργεια, καθιστώντας την προβολή μη ελκυστική ή ακόμα και μη εφικτή για πολλούς αγρότες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνουν οργανωμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η καμπάνια «There’s More To The Story», που «τρέχει» στην Ιρλανδία, η οποία χρηματοδοτείται με πόρους από την ΕΕ και το υπουργείο Γεωργίας και παρουσιάζει με δυναμικές εικόνες και δεδομένα το πώς οι αγρότες συμβάλλουν στη διατήρηση της φύσης.

Το μήνυμα πάντως είναι ξεκάθαρο: Για να αναγνωρίσουμε πραγματικά την αξία των αγροτών πρέπει να δούμε το σύνολο της προσφοράς τους στην παραγωγή τροφής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της υπαίθρου

Ειδικότερα, μέσω ενός συνδυασμού δυνατών οπτικών μέσων και αφήγησης βασισμένων σε δεδομένα, η πρωτοβουλία στόχευε στην αντιμετώπιση της κοινής εσφαλμένης αντίληψης ότι οι αγρότες επικεντρώνονται αποκλειστικά στην παραγωγή. Αντίθετα, τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τα αγροτικά τοπία, αναδεικνύοντας το περιβαλλοντικό έργο που επιτελούν οι αγρότες και συχνά παραβλέπετε, όπως η αποκατάσταση οικοτόπων, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η βελτίωση της υγείας του εδάφους.

Παρόμοια, στη Γερμανία, ο Αγροτικός Σύλλογος απονέμει βραβεία στους πιο επιδραστικούς αγρότες– influencers, προσφέροντάς τους την στήριξη τους.

Μια άλλη εμπνευσμένη πρωτοβουλία είναι το αυστριακό έργο «Afterwork at the farm» (Afterwork am Bauernhof ), το οποίο χρηματοδοτείται από την αυστριακή ΚΑΠ και προσφέρει επισκέψεις σε αγροκτήματα για άτομα από μεγαλύτερες πόλεις. Παρέχει την ευκαιρία σε 15-20 άτομα να επισκεφθούν δύο αγροκτήματα και να ανταλλάξουν απόψεις με τους αγρότες, να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους και να ακούσουν τις ιστορίες τους. Προς το παρόν, πάνω από 40 αγροκτήματα είναι τέτοια «Afterwork Farms».

Και κοινωνική γεωργία

Η γεωργία, όμως, δεν σταματά στον τομέα της διατροφής. Στην Ιρλανδία, τα προγράμματα κοινωνικής γεωργίας δίνουν σε άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στη φάρμα, προσφέροντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Για παράδειγμα, ένα έργο κοινωνικής γεωργίας στην Ιρλανδία προσφέρει σε άτομα με αναπηρίες θεραπευτικές επισκέψεις σε αγροκτήματα, ενώ ένα άλλο στην Αυστρία, το Gartenhof Waiern, είναι ένα βιολογικό αγρόκτημα που απασχολεί άτομα με αναπηρίες.

Πηγή: OT