Η Κιμ Καρντάσιαν θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Bratz» – Όσα γνωρίζουμε

Η Κιμ Καρντάσιαν προορίζεται για τον ρόλο της κακιάς στην ταινία «Bratz» της Amazon MGM.

H αμερικανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών κέρδισε έναν πόλεμο προσφορών για τα δικαιώματα της live-action ταινίας για το δημοφιλές παιχνίδι.

Σύμφωνα με το Variety, οι Τσάρλι Πόλινγκερ και Λούσι ΜακΚέντρικ υπογράφουν το σενάριο, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν οι Έρικ Φάιγκ και Τζούλια Χάμερ για την Picturestart, η Κιμ Καρντάσιαν και οι Τζέισον Λάριαν και Τζάσμιν Λάριαν για την MGA Entertainment. Ο Άιζακ Λάριαν της MGA θα είναι εκτελεστικός παραγωγός.

Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή και το καστ δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Σίγουρη επιτυχία;

Η Bratz, που δημιουργήθηκε από τον πρώην υπάλληλο της Mattel Carter Bryant για την MGA Entertainment, έχει πουλήσει περισσότερες από 200 εκατομμύρια κούκλες από το 2001 και προφανώς έχει την υψηλότερη εμπλοκή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλες τις πλατφόρμες από κάθε άλλη μάρκα παιχνιδιών, σύμφωνα με την Amazon MGM.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν αυτό θα μεταφραστεί σε πωλήσεις εισιτηρίων ή αν θα δημιουργήσει ένα blockbuster όπως η «Barbie».

Η Bratz έχει αποτελέσει το αντικείμενο της live-action ταινίαςτης Lionsgate το 2005, η οποία απέτυχε στο box office, καθώς και πολλών τηλεοπτικών σειρών και βιντεοπαιχνιδιών.

Η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία είναι μια εκ των πρωταγωνιστριών του «Keeping Up With the Kardashians», έχει κάνει την εμφάνισή της στον κόσμο των τηλεοπτικών σειρών, πρωταγωνιστώντας πρόσφατα στο «American Horror Story» στο πλευρό της Έμα Ρόμπερτς.

Επίσης πρόκειται να την δούμε να πρωταγωνιστεί στην κωμωδία του Netflix «The Fifth Wheel» της σκηνοθέτιδας Εύα Λονγκόρια, ενώ θα εφανιστεί και στο νέο δράμα του Ράιαν Μέρφι «All Is Fair».

*Με πληροφορίες από: Variety