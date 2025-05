O Mπασκιά και το μενταγιόν της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Η Κιμ Καρντάσιαν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την τέχνη

To τελευταίο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου στο άκουσμα του ονόματος της Κίμ Καρντάσιαν είναι η τέχνη. Ψυχαγωγία, μόδα, περιποίηση δέρματος – ναι. Αλλά τέχνη;

Λοιπόν, ξανασκεφτείτε το. Κατά τη διάρκεια της πορείας της να γίνει μια από τις μεγαλύτερες influencer στον πλανήτη, η Καρντάσιαν έχει συνεργαστεί και έρθει σε επαφή με πολλούς καλλιτέχνες, από φωτογράφους μόδας που τη μετατρέπουν στο επίκεντρο των τελευταίων φωτογραφιών τους μέχρι ζωγράφους που σχεδίασαν άλμπουμ για τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Διαμάχες και σκάνδαλα

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει χρησιμοποιήσει τον τεράστιο πλούτο της -που υπολογίζεται σε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια από το Forbes- για να αποκτήσει περιζήτητα έργα τέχνης σε δημοπρασίες, όπως έναν πίνακα του Ζαν Μισέλ Μπασκιά και ένα μενταγιόν που φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, σύμφωνα με το Art Net.

Τέλος, η Καρντάσιαν έχει εμπλακεί σε αρκετές διαμάχες και σκάνδαλα που σχετίζονται με την τέχνη. Είτε πρωταγωνιστεί σε εξώφυλλα περιοδικών μαζί με Tesla Cybertrucks, είτε πλασάρει ψεύτικα έπιπλα σχεδιαστών για αληθινά, είτε απλώς μοιράζεται ελαιογραφίες της κόρης της Νορθ, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της προσοχής του διαδικτύου.

Το 2017, ο οίκος Christie’s δημοπράτησε τον πίνακα του Μπασκιά «Both Poles» του 1982 έναντι περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο αγοραστής παρέμεινε ανώνυμος, αλλά οι χρήστες του Instagram με μάτια αετού πίστεψαν ότι μπορεί να είναι η Κιμ Καρντάσιαν.

Ενώ αποσπάσματα του έργου τέχνης, το οποίο απεικονίζει μια αξίνα και έναν τηλεοπτικό πυλώνα, είχαν εμφανιστεί σε κάποιες αναρτήσεις της Κιμ Καρντάσιαν, η αλήθεια δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι το 2024 που κυκλοφόρησε η μουσική ταινία Wicked.

Η οικογένεια Καρντάσιαν διοργάνωσε ένα πάρτι πριν από την προβολή στο σπίτι της Κιμ, και οι φωτογραφίες από την εκδήλωση με θέμα το sleepover, που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό της μητέρας της Κρις Τζένερ στο Instagram, αποκάλυψαν επιτέλους τους δύο πόλους, που κρέμονταν στο φόντο σε όλο τους το μεγαλείο.

«Μούφα» Ντόναλντ Τζουντ

Το 2022, η Κιμ Καρντάσιαν ανέβασε ένα βίντεο στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, στο οποίο κάνει ξενάγηση στα γραφεία του Λος Άντζελες της μάρκας περιποίησης της επιδερμίδας της SKKN.

Στο βίντεο έδειχνε διάφορα έπιπλα, μεταξύ των οποίων ένα «κρεβάτι Ρικ Όουενς» από τη σύζυγο του σχεδιαστή, Μισέλ Λαμί, έργα τέχνης από τη συχνή συνεργάτιδα του πρώην συζύγου του Κάνιε Γουέστ, Βανέσα Μπόκροφτ, και δύο «τραπέζια Ντόναλντ Τζουντ» τα οποία ήταν «πραγματικά καταπληκτικά και ταιριάζουν απόλυτα με τα καθίσματα». Αυτό το τελευταίο στοιχείο προκάλεσε μεγάλη θύελλα.

Το Ίδρυμα Judd, το οποίο διατηρεί την κληρονομιά του καλλιτέχνη, δήλωσε ότι τα τραπέζια ήταν απομιμήσεις και το 2024 κατέθεσε αγωγή τόσο κατά της Καρντάσιαν όσο και κατά της εταιρείας που τα κατασκεύασε και τα πούλησε. Η μήνυση κατατέθηκε μετά την αποτυχία των ιδιωτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών.

Ο Τζορτζ Κόντο

Το 2023, η Κιμ Καρντάσιαν και ο πρώην ποδοσφαιριστής Τομ Μπρέιντι αναμετρήθηκαν σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία στο Ατλάντικ Σίτι. Το εν λόγω αντικείμενο ήταν το Standing Female Figure, ένα έργο mixed media του Τζορτζ Κόντο – του ίδιου Κόντο που σχεδίασε το εξώφυλλο για το άλμπουμ My Beautiful Dark Twisted Fantasy του πρώην συζύγου της Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ.

Το Standing Female Figure, το οποίο είχε ζητούμενη τιμή 500.000 δολάρια, κατέληξε να πωληθεί στον Μπρέιντι για 2 εκατομμύρια δολάρια. Ευτυχώς για την Κιμ Καρντάσιαν, ο Κόντο προσφέρθηκε να δημιουργήσει ένα δεύτερο, αντίστοιχο έργο στην ίδια τιμή – πολύ κάτω από το ρεκόρ των 7 εκατομμυρίων δολαρίων του καλλιτέχνη.

Το μενταγιόν της πριγκίπισσας της Ουαλίας

Ένας εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν άρπαξε το κόσμημα Attallah Cross σε δημοπρασία του 2023 στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο έναντι 163.800 λιρών. Το κόσμημα, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ την τιμή που ζητούσε για 80.000-120.000 λίρες, ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αντικείμενα της εκδήλωσης, στην οποία πωλήθηκε επίσης μια σπάνια φλαμανδική ταπισερί του 16ου αιώνα.

Το κρεμαστό κόσμημα, με αμέθυστους σε χρυσό και ασημένιο πλαίσιο και τονισμένο με στρογγυλεμένα διαμάντια που ζυγίζουν συνολικά 5,25 καράτια, με διαστάσεις περίπου 5,35 επί 3,74 ίντσες, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1920 από την Garrard & Co, τον επίσημο κοσμηματοπώλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, για έναν ανώνυμο πελάτη. Ο προηγούμενος (και πιο διάσημος) κάτοχός του δεν ήταν άλλος από την πριγκίπισσα Νταϊάνα της Ουαλίας, η οποία το φόρεσε το 1987 σε ένα γκαλά αφιερωμένο στην οργάνωση για την υγεία των γυναικών Birthright.

Το φόρεμα της Μονρόε

Η Μονρόε φορούσε το μπεζ χρώματος, καλυμμένο με στρας φόρεμα σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης το 1962, όπου τραγούδησε ως γνωστόν το «Happy Birthday» στον τότε πρόεδρο Τζον Κένεντι. Το φόρεμα, το οποίο αρχικά κόστιζε 1.440 δολάρια, αυξήθηκε σε αξία μετά τον πρόωρο θάνατο της Μονρόε, πουλώντας 4,8 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες το 2016.

Μετά την εμφάνισή της στο γκαλά, η Κίμ Καρντάσιαν -καθώς και ο σημερινός ιδιοκτήτης του φορέματος, το μουσείο καινοτομίας Ripley’s Believe It Or Not!- δέχτηκε επικρίσεις από μέσα ενημέρωσης, ιστορικούς μόδας, συντηρητές έργων τέχνης και το ευρύ κοινό για την πιθανή διακινδύνευση του μοναδικού αυτού ενδύματος.

Ένα άγαλμα της αρχαιότητας

Το 2021, η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν έμαθε ότι ένα δικαστήριο των ΗΠΑ την διέταξε να καταπέσει ένα αρχαίο ρωμαϊκό άγαλμα που φέρεται να βρισκόταν στη διαδικασία απόκτησης.

Η Καρντάσιαν, ωστόσο, δεν γνώριζε για το άγαλμα -μια ντραπαρισμένη φιγούρα, πιθανότατα αντίγραφο μετά από ένα πρωτότυπο ελληνικό έργο που ολοκληρώθηκε κατά τον 1ο ή 2ο αιώνα π.Χ.- με έναν από τους εκπροσώπους της να λέει στο Artnet News ότι δεν το είχε «δει» ποτέ πριν.

Η influencer δεν έλεγε ψέματα. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της δικαστικής απόφασης, το TMZ ανέφερε ότι ο Κάνιε Γουέστ, ο τότε σύζυγός της, ήταν αυτός που βρισκόταν πίσω από την απόκτηση, η οποία έφτασε στις ΗΠΑ μαζί με άλλες αντίκες το 2016.

«North :)»

Το 2021, η Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή… μοιράστηκε έναν πίνακα ζωγραφικής της επτάχρονης τότε κόρης της Νορθ. Ο πίνακας δεν προκαλούσε αντιδράσεις – ένα καλοφτιαγμένο τοπίο, με την υπογραφή «North :)» στην κάτω δεξιά γωνία.

Για ορισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, ο πίνακας φάνηκε υπερβολικά καλά εκτελεσμένος για κάποιον στην ηλικία της Νορθ, παρουσιάζοντας μια κατανόηση του χρώματος και της προοπτικής στο ίδιο επίπεδο με κάποιον που πέρασε χρόνια παρακολουθώντας το βιβλίο του Μπομπ Ρος «The Joy of Painting». Ορισμένοι αμφισβήτησαν επίσης αν η υπογραφή είχε προστεθεί ψηφιακά.

Η Κίμ Καρντάσιαν και η φίλη της Τρέισι Ρόμιουλους έσπευσαν να υπερασπιστούν τη North, με την πρώτη να εξηγεί ότι η κόρη της παρακολουθούσε «σοβαρά» μαθήματα ελαιογραφίας που βοήθησαν στην καλλιέργεια του εμφανούς ταλέντου της.

