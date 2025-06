Andor εναντίον Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ντιέγκο Λούνα «τσακίζει» ΗΠΑ και ICE με πύρινο λόγο υπέρ των μεταναστών

Ο Ντιέγκο Λούνα, πρωταγωνιστής της σειράς Andor -μάλλον της καλύτερης και πιο πολιτικοποιημένης παραγωγής από το σύμπαν του Star Wars συμφερόντων Disney+-, έκανε το ντεμπούτο του ως προσκεκλημένος παρουσιαστής στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live τη Δευτέρα το βράδυ.

Εκμεταλλευόμενος το βήμα ο Μεξικανός ηθοποιός εκφώνησε μια παθιασμένη ομιλία για τους μετανάστες, εν μέσω των αυξημένων επιδρομών της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) σε όλη τη χώρα από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Απόψε, θέλω να θίξω ένα σημαντικό ζήτημα που συμβαίνει εδώ στο Λος Άντζελες και σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ, στην πρώτη του φορά ως παρουσιαστής νυχτερινού talk show.

«Αυτές ήταν μερικές σκοτεινές εβδομάδες. Δεν είναι αποδεκτό ούτε είναι φυσιολογικό να χωρίζονται οικογένειες. Η βία και ο τρόμος δεν είναι εντάξει. Οι μετανάστες πρέπει να ξέρουν ότι ο αγώνας τους είναι και δικός σας»

«Με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα γύρω από τη μετανάστευση και τις αυταρχικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα το ότι ένας Μεξικανός παρουσιάζει μια τόσο σημαντική εκπομπή. Είναι μεγάλη υπόθεση και ελπίζω πραγματικά να μην τα θαλασσώσω» είπε.

Ο Λούνα, ο οποίος έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Star Wars, Andor, αναφέρθηκε στην αγάπη του για το Λος Άντζελες και τους ανθρώπους του, στους οποίους περιλαμβάνονται πολλοί μετανάστες.

«Οι άνθρωποι που με ανέδειξαν ήταν κυρίως άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει τις χώρες τους για να βρουν μια νέα ζωή, ή οι γιοι και οι κόρες μεταναστών που είχαν έρθει εδώ για να εργαστούν και να χτίσουν μια υγιή, ευχάριστη και αξιοπρεπή ζωή, μακριά από τον τόπο καταγωγής τους» είπε.

«Μια απόφαση σαν αυτή, σε τέτοια κλίμακα, δεν είναι φυσική, εκτός αν κάτι είναι πολύ, πολύ λάθος στον τόπο από τον οποίο προέρχεσαι. Κανείς δεν εγκαταλείπει τη γη του αν δεν εξαρτάται από αυτό η επιβίωσή του. Κανείς δεν αφήνει το παρελθόν του πίσω, απλά για διασκέδαση. Αλλά ξέρετε κάτι; Όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα μοιράζονταν μια ανείπωτη ευγνωμοσύνη προς αυτή τη χώρα, μια χώρα που τους άνοιξε τις πόρτες της».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες εν μέσω επιδρομών της ICE σε όλη την πόλη, οι οποίες προκάλεσαν μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

«Ποτέ δεν κατάφερα να καταλάβω πλήρως πώς είναι δυνατόν κάποιος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκτά αυτό το επίπεδο εξουσίας. Πάντα δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώς η ρητορική μίσους του μπορεί να ριζώσει σε μια χώρα της οποίας η φύση ήταν πάντα φιλόξενη», πρόσθεσε ο Λούνα

«Σήμερα, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται διωγμένοι. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν με φόβο. Φόβο να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο ή να πάνε σε μέρη όπου κερδίζουν έναν έντιμο βιοπορισμό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι γείτονές σας, οι φίλοι σας, οι μετανάστες. Αυτό είναι πολύ άδικο και επιτρέψτε μου να σας πω γιατί: τις πολλαπλές φορές που αυτή η χώρα χρειάστηκε να ξαναχτιστεί, οι μετανάστες ήταν πάντα εκεί για να καλύψουν τα κενά. Νωρίτερα φέτος, όταν το Λος Άντζελες καιγόταν, μετανάστες εργάτες ρίσκαραν τη ζωή τους για να σταματήσουν τις φλόγες».

«Είναι αυτοί που χτίζουν αυτή τη χώρα, την ταΐζουν, φροντίζουν και διδάσκουν τα παιδιά της, φροντίζουν τους ηλικιωμένους, εργάζονται στις κατασκευές, την εστίαση, διευθύνουν κουζίνες. Είναι τεχνικοί, έμποροι, αθλητές, οδηγοί, αγρότες. Πληρώνουν πολλούς φόρους, πολλοί από αυτούς, με τις δουλειές τους, με χαρτιά ή χωρίς χαρτιά» υπογράμμισε ο Μεξικανός ηθοποιός.

«Το 2022, οι μετανάστες χωρίς έγγραφα συνεισέφεραν περίπου 96,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους. Αλλά αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει να ξέρετε. Υπάρχουν πολλά ψέματα που κυκλοφορούν για τους μετανάστες, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχετε περισσότερες από μία ιστορίες που μπορούν να πιστοποιήσουν το αντίθετο. Μιλήστε γι’ αυτό, μοιραστείτε το. Αυτό βοηθάει. Σήμερα, πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους» συνέχισε ο Λούνα.

«Αυτές ήταν μερικές σκοτεινές εβδομάδες. Δεν είναι αποδεκτό ούτε είναι φυσιολογικό να χωρίζονται οικογένειες. Η βία και ο τρόμος δεν είναι εντάξει. Οι μετανάστες πρέπει να ξέρουν ότι ο αγώνας τους είναι και δικός σας. Οι πολιτικοί κοιμούνται πάνω σε αυτό το πρόβλημα γιατί είναι πιο εύκολο από το να το αναγνωρίσουν. Επειδή αυτή η χώρα επωφελείται από την εργασία των μεταναστών αλλά αρνείται να αναγνωρίσει τη σημασία τους. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Πρόκειται για την αναγνώριση του έργου εκατομμυρίων και πόσο άδικο είναι που πρέπει να ζουν κρυμμένοι. Η μόνη λύση είναι ξεκάθαρη τώρα, και είναι ξεκάθαρη εδώ και δεκαετίες: δώστε τους ένα μονοπάτι προς τη νομική βεβαιότητα».

«Το 2022, οι μετανάστες χωρίς έγγραφα συνεισέφεραν περίπου 96,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους. Αλλά αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει να ξέρετε»

Ο Λούνα έκλεισε τον μονόλογό του ενθαρρύνοντας τους θεατές να κάνουν δωρεές σε οργανώσεις όπως το Public Counsel και το Kids in Need of Defense.

«Αυτό είναι που πραγματικά αξίζουν οι γείτονές σας, να είναι πλήρως ευπρόσδεκτοι σε αυτή τη χώρα όπου ήδη ανήκουν», είπε.

«Σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί αυτή την εκπομπή, σας ενθαρρύνω να καλέσετε τους εκπροσώπους σας, πείτε τους τι σκέφτεστε. Χρειάζεται μόνο ένα λεπτό. Και αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτούς που έχουν πληγεί ή μπορεί να χρειάζονται βοήθεια, υπάρχουν μερικές σπουδαίες οργανώσεις που κάνουν ακριβώς αυτό, όπως το Public Counsel και το Kids in Need of Defense. Σας παροτρύνω να μάθετε περισσότερα για αυτές τις οργανώσεις. Σας ευχαριστώ που ακούσατε».