Δαμασκός: Ελεγχόμενη έκρηξη από εξουδετέρωση εκρηκτικών από τον πόλεμο

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό. Σύμφωνα με δημοσιογράφους και αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, καπνός είναι ορατός καθώς υψώνεται στα δυτικά όρια της πόλης.

Αραβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία Μεζέχ της Δαμασκού, όπου βρίσκονται και το Πανεπιστήμιο της Δαμασκού και πολλές ξένες πρεσβείες.

#UPDATE: Syrian security forces detonated leftover munitions as part of a training exercise in #Damascus on Tuesday, a security source said, creating an explosion that was heard across the city #Syria https://t.co/zUhwI7acWj pic.twitter.com/eaAauPKg51

— Arab News (@arabnews) June 24, 2025