Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 23 Παλαιστίνιους στη Γάζα, αφού άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί κοντά σε χώρο διανομής τροφίμων, λένε μάρτυρες και γιατροί. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακα, συνολικά έχασαν τη ζωή τους σήμερα 43 άνθρωποι.

Οι 23 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια κοντά στον διάδρομο της Νετζαρίμ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν σε διάφορους τομείς του θύλακα, με την ελπίδα να παραλάβουν τρόφιμα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, άλλοι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε διαφορετικά σημεία από βομβαρδισμούς ή πυρά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το BBC, άρματα μάχης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους που βρισκόταν στο κέντρο διανομής που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF). Εκπρόσωπος του νοσοκομείου al-Awda επιβεβαίωσε ότι 23 πτώματα και περισσότεροι από 100 τραυματίες είχαν μεταφερθεί εκεί. Εικόνες από το νοσοκομείο έδειχναν πτώματα να κείτονται στο δάπεδο.

According to #Palestinian media, the Israeli occupation committed a new massacre in Gaza.

As Palestinians were waiting in line for aid distribution in Nuseirat, central #Gaza, Israeli forces opened fire, killing at least 23 starving Palestinians.#Palestine #GazaGenocide pic.twitter.com/lSz4lr7NYR

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) June 20, 2025